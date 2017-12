Künstlerhafen verleiht Jazzaward für Manfred-Krug-Hommage

Großansicht Freuten sich über einen Jazzaward (von links): Tom Götze (Manfred Krug Band), Lisa Herbolzheimer, Lutz Krajenski (Arrangeur und Produzent), Fanny Krug, Wolfgang "Zicke" Schneider (Manfred Krug Band), Hans Jochen Hübenthal, Katja Bickel (K&V Events/Manfred Krug Management), Uschi Brüning, Rico Scholz (Edel:Kultur), Charles Brauer, Dirk Mahlstedt, Nicola Schlüter (beide Künstlerhafen) und Martin Auer (Bild: Nadine Haase) Freuten sich über einen Jazzaward (von links): Tom Götze (Manfred Krug Band), Lisa Herbolzheimer, Lutz Krajenski (Arrangeur und Produzent), Fanny Krug, Wolfgang "Zicke" Schneider (Manfred Krug Band), Hans Jochen Hübenthal, Katja Bickel (K&V Events/Manfred Krug Management), Uschi Brüning, Rico Scholz (Edel:Kultur), Charles Brauer, Dirk Mahlstedt, Nicola Schlüter (beide Künstlerhafen) und Martin Auer (Bild: Nadine Haase)

Kürzlich veranstaltete das Label Künstlerhafen unter dem Namen "Musik in der Fabrik" ein Firmenkonzert in den Räumen von Optimal Media . Das Label nutzte die Feier auch, um Künstler wie Uschi Brüning, Lisa Herbolzheimer, Fanny Krug, Charles Brauer , Mitglieder der Manfred Krug Band sowie den Arrangeur und Produzenten Lutz Krajenski mit einem Jazz Award in Gold auszuzeichnen.Sie hatten alle an dem Hommage-Album "Manfred Krug - Seine Lieder" mitgewirkt, das inzwischen mehr als 10.000 Einheiten abgesetzt hat. Das Album erschien bei Künstlerhafen im Vertrieb von Edel:Kultur und Kontor New Media im Februar 2017. In den Offiziellen Deutschen Charts hielt es sich vier Wochen und kletterte dort bis auf den 15. Platz.Künstlerhafen-Geschäftsführer Dirk Mahlstedt zeigt sich stolz, bereits zehn Monate nach der Veröffentlichung den Mitwirkenden und Beteiligten diese Auszeichnung überreichen zu dürfen: "Ich betrachte diese Ehrung aber auch vordergründig als Danksagung für die wertvolle Zusammenarbeit mit allen erdenklichen Bereichen, denn binnen von zwei Monaten die Ausrichtung der ursprünglich angedachten Manfred-Krug-Produktion komplett ändern zu können, ist nur mit der enthusiastischen Unterstützung der mitwirkenden Künstler, des Produzenten Lutz Krajenski, des Deutschen Filmorchester Babelsberg, des Manfred-Krug-Managements und natürlich auch durch das Engagement von Herstellung und Vertrieb überhaupt möglich gewesen."

Quelle: MusikWoche

