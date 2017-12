Künstlerhafen verleiht Jazz Award für Manfred-Krug-Hommage

Großansicht Freuten sich über einen Jazzaward (von links): Tom Götze (Manfred Krug Band), Lisa Herbolzheimer, Lutz Krajenski (Arrangeur und Produzent), Fanny Krug, Wolfgang "Zicke" Schneider (Manfred Krug Band), Hans Jochen Hübenthal, Katja Bickel (K&V Events/Manfred Krug Management), Uschi Brüning, Rico Scholz (Edel:Kultur), Charles Brauer, Dirk Mahlstedt, Nicola Schlüter (beide Künstlerhafen) und Martin Auer (Bild: Nadine Haase) Freuten sich über einen Jazzaward (von links): Tom Götze (Manfred Krug Band), Lisa Herbolzheimer, Lutz Krajenski (Arrangeur und Produzent), Fanny Krug, Wolfgang "Zicke" Schneider (Manfred Krug Band), Hans Jochen Hübenthal, Katja Bickel (K&V Events/Manfred Krug Management), Uschi Brüning, Rico Scholz (Edel:Kultur), Charles Brauer, Dirk Mahlstedt, Nicola Schlüter (beide Künstlerhafen) und Martin Auer (Bild: Nadine Haase)

Kürzlich veranstaltete optimal media unter dem Namen "Musik in der Fabrik" ein Firmenkonzert. Das Label Künstlerhafen nutzte die Feier auch, um Künstler wie Uschi Brüning, Lisa Herbolzheimer, Fanny Krug, Charles Brauer , die Mitglieder der Manfred Krug Band sowie den Arrangeur und Produzenten Lutz Krajenski mit einem Jazz Award in Gold auszuzeichnen.Sie hatten alle an dem Hommage-Album "Manfred Krug - Seine Lieder" mitgewirkt, das inzwischen mehr als 10.000 Einheiten abgesetzt hat. Das Album erschien bei Künstlerhafen im Vertrieb von Edel:Kultur und Kontor New Media im Februar 2017. In den Offiziellen Deutschen Charts hielt es sich vier Wochen und kletterte dort bis auf den 15. Platz.Künstlerhafen-Geschäftsführer Dirk Mahlstedt zeigt sich stolz, bereits zehn Monate nach der Veröffentlichung den Mitwirkenden und Beteiligten diese Auszeichnung überreichen zu dürfen: "Ich betrachte diese Ehrung aber auch vordergründig als Danksagung für die wertvolle Zusammenarbeit mit allen erdenklichen Bereichen, denn binnen von zwei Monaten die Ausrichtung der ursprünglich angedachten Manfred-Krug-Produktion komplett ändern zu können, ist nur mit der enthusiastischen Unterstützung der mitwirkenden Künstler, des Produzenten Lutz Krajenski, des Deutschen Filmorchester Babelsberg, des Manfred-Krug-Managements und natürlich auch durch das Engagement von Herstellung und Vertrieb überhaupt möglich gewesen."

Quelle: MusikWoche

