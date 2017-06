Künstleraufgebot fürs Reeperbahn Festival wächst

Rund 500 Acts sollen vom 20. bis 23. September 2017 beim Reeperbahn Festival in Hamburg auftreten. Aktuell bestätigt das Veranstalterteam 39 Neuverpflichtungen für das Liveprogramm.So wird die aus Alaska stammende Band Portugal.The Man ihr neues Album "Woodstock" vorstellen, mit dem die Formation um Sänger und Gitarrist John Gourley laut dem Reeperbahn-Festival-Team ihre Fühler "diesmal deutlich Richtung Pop ausstreckt". Oscar and The Wolf heißt das musikalische Alter Ego des Belgiers Max Colombie, der mit seinem futuristischen "Elektro-Pop noir" in seiner Heimat bereits mit Doppelplatin ausgezeichnet wurde, und nun auch in Deutschland für Furore sorgen will."Breitwandgitarren und hymnische Songs mit hohem Mitsing-Faktor" versprechen die Reeperbahn-Veranstalter mit dem britischen Trio Arcane Roots, während das Indierock-Quartett Current Swell aus Kanada, dem diesjährigen Partnerland des Festivals, untermauern wolle, warum die Musikszene seiner Heimat international höchstes Ansehen genieße.Die Waliser Musikerin Kelly Lee Owens, die als Mitglied der Indierocker The History Of Apple Pie bekannt wurde, präsentiert in Hamburg ihre Fusion aus Dream-Pop und Ambient-Techno. Die norwegische Multi-Instrumentalistin, Komponistin, Produzentin und Designerin Sol Heilo, Mitglied der international erfolgreichen Band Katzenjammer , tritt beim Reeperbahn Festival 2017 erstmals unter eigenem Namen auf und stellt ihr Solodebüt vor.Zu den neu verpflichteten Acts aus Deutschland gehören der verheißungsvolle Rapper Sero sowie Xavier Darcy , Wunderwelt, Jordan Prince, Kill J, Fibel, Adulescens oder White Wine. Das stattliche britische Aufgebot verstärken etwa Findlay, Rationale, The King Blues, Banfi, Childhood, Tom Walker oder Joan. Frisch gebucht an Künstlern und Bands sind unter anderen auch EMA und Johnny Swim aus den USA, Barbagallo und Adam Naas aus Frankreich, Marlon Williams und die Paceshifters aus Neuseeland, First Hate und Kill J aus Dänemark, die Fast Romantics aus Kanada, Tinpan Orange aus Australien oder Sir Was aus Schweden.Zuvor eingetütet hatte das Festivalteam beispielsweise bereits Auftritte von Beth Ditto , Alice Merton, Maximo Park The Drums , The Amazons, Isolation Berlin, Candelilla, Dream Wife, Meute, Newton Faulkner oder von Owen Pallett & Stargaze.

