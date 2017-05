Künstleraufgebot für Nature One ist komplett

Großansicht Soll wieder 65.000 Raver anlocken: die Nature One, hier eine Impression von 2016 (Bild: I-Motion) Soll wieder 65.000 Raver anlocken: die Nature One, hier eine Impression von 2016 (Bild: I-Motion)

Unter dem Motto "We Call It Home" geht vom 4. bis 6. August das Elektronikfestival Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun über die Bühne. Die Veranstalter von I-Motion rechnen erneut mit 65.000 Besuchern.Gebucht sind für die vier Tage und drei Nächte mehr als 350 DJs, die auf 23 verschiedenen Floors auflegen. Bestätigt sind unter anderem Above & Beyond, Ferry Corsten, Netsky, Paul van Dyk und Sven Väth. Ebenfalls in den Hunsrück kommen DJ Hell, Hügel, Mark'Oh, Markus Schulz, Milk & Sugar, Moguai, Ostblockschlampen, Stefan Dabruck und Woody van Eyden.Die Festivalsaison begann für I-Motion traditionell mit der Mayday in den Westfalenhallen Dortmund, die in der Nacht auf den 1. Mai 16.000 Menschen anzog. Am 1. Juli richtet die zu SFX gehörende Agentur im OlgaPark Oberhausen wieder das eintägige Festival Ruhr-in-Love aus. Wie in den Vorjahren werden die 40 Floors auf dem Gelände von Akteuren der regionalen Dance- und Elektronikszene. präsentiert. Im Anschluss können die Besucher bei über 20 AfterParties in ganz Nordrhein-Westfalen weiterfeiern.

Quelle: MusikWoche

