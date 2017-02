Künftiger Konzernchef von Sony Music macht Finanzfachmann zum COO

Steigt bei Sony Music zum COO auf: Kevin Kelleher (Bild: Sony Music)

Schon kurz bevor Rob Stringer Anfang April 2017 bei Sony Music die operative Leitung der weltweiten Geschäfte des Musikmajors von Doug Morris übernimmt , stellt der neue Konzernchef erste Weichen und macht einen langjährigen Spitzenmanager zu seiner rechten Hand: Kevin Kelleher soll ab Anfang April von der Firmenzentrale in New York aus als COO von Sony Music fungieren, wie Sony Music am 27. Februar bekanntgab . Zuletzt hatte Kelleher den Posten als Executive Vice President und CFO inne.Kevin Kelleher steht bereits seit rund 25 Jahren in Diensten von Sony Music. So übernahm er 2004 bei der Sony-BMG-Fusion den Posten als Finanzchef des neu formierten Konzerns und machte Führungswechsel oder den Wechsel unters Sony-Dach mit. Der Finanzfachmann Kelleher kam 1992 von den Unternehmensberatern von PricewaterhouseCoopers zu Sony Music und wirkte unter anderem bereits 1995 am Aufbau des Joint Ventures zwischen dem Konzern und Michael Jackson im Musikverlagsgeschäft mit, Sony/ATV Music Publishing.

Quelle: MusikWoche

