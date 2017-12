Kruger Media lud zum Nikolaus-Frühstück

Großansicht Trafen sich am Nikolaus-Tag (von links): Andre "Brix" Buchmann (Universal/Bitstream), Jobst Neermann (KBK Konzertagentur), Michael Frohoff (Kruger Media) und Jürgen Schepers (IHK Berlin) (Bild: Kruger Media) Trafen sich am Nikolaus-Tag (von links): Andre "Brix" Buchmann (Universal/Bitstream), Jobst Neermann (KBK Konzertagentur), Michael Frohoff (Kruger Media) und Jürgen Schepers (IHK Berlin) (Bild: Kruger Media)

Am 6. Dezember 2017 veranstaltete die Agentur Kruger Media bereits zum siebten Mal das traditionelle Kruger Breakfast. Zu dem Pressefrühstück kamen Kunden, Partner und Journalisten in das Berliner Café East & Eden in der Torstraße.Bei dänischem Glühwein, Croissants und Kaffee sprachen die rund 50 Gäste über kommende Projekte und stießen auf das vergangene Jahr an. Mit dabei waren Vertreter von Studio F. A. Porsche, Lupus Electronics, Gibson Guitars, Vevo , KBK Konzertagentur, medianet Berlin, IHK Berlin, Bild Brand Solutions und Universal Music

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen