Krombacher wirbt mit Joey Kelly

Großansicht Sportliches Team: Joey Kelly (auf dem Ergometer) und Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei (Bild: Krombacher Brauerei GmbH & Co.) Sportliches Team: Joey Kelly (auf dem Ergometer) und Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Brauerei (Bild: Krombacher Brauerei GmbH & Co.)

Gerade erst hatte Semmel Concerts die Zahl von 50.000 Tickets verkündet, die der Veranstalter bereits für eine 2018 geplante Tournee der Kelly Family verkaufen konnte. Nun legt die Krombacher Brauerei mit einer Prozentzahl nach: Für seine alkoholfreien Biere, die das Unternehmen unter dem Banner "Krombacher o,0%" vermarktet, konnte Krombacher mit Joey Kelly ein Mitglied der Kelly Family als Markenbotschafter gewinnen.Mit der prominenten Unterstützung will die Brauerei nun abseits klassischer Printmedien neue Wege in der Kommunikation gehen. So soll Joey Kelly einen ersten sportlichen Auftritt am 23. April in Hamburg, wenn er dort beim Marathon mit einer "Krombacher o,0% Staffel" an den Start geht.Von Januar bis März 2018 geht die Kelly Family auf eine von Semmel Concerts ausgerichtete Hallentournee. Dafür setzte der Veranstalter nach eigenen Angaben binnen weniger Stunden nach Vorverkaufsstart am 20. März 50.000 Tickets ab. Drei Konzerte der Formation in der Westfalenhalle im Mai 2017 sind zudem bereits ausverkauft.Für die Kelly Family ist es die erste Tournee seit 1999. Das Album zur Tour, das unter dem Namen "We Got Love" Neuaufnahmen ihrer größten Hits bietet, erscheint am 24. März bei Airforce1 , einem Joint Venture-Label von Electrola . Die Band kann auf mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger zurückblicken.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen