Krokus in ihrem Heimatland vergoldet

(Bild: Manuel Lopez )

Für das Album "Big Rocks" , das die Schweizer Hardrockand Krokus am 27. Januar 2017 auf dem Label Century Media im Vertrieb von Sony Music veröffentlichte, verlieh Sony Music Switzerland der Band nun einen Gold-Award.Das 18. Studioalbum von Krokus stieg direkt auf den ersten Platz der Schweizer Album Charts ein und hielt sich sieben Wochen in den Top 10. Innerhalb weniger Wochen verkauften Krokus in ihrer Heimat 10.000 Einheiten von "Big Rocks", was ihnen jetzt Gold einbrachte."In jedem Krokus-Album steckt sehr viel Herzblut, Ringen und Hinterfragen", erklärt Sänger Marc Storace von Krokus. "Umso dankbarer sind wir wenn die Krokus-Fans es dann auch goutieren."

Quelle: MusikWoche

