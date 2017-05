Kreditkartenkonzern wirbt mit Spotify-Rabatten

Großansicht Rabatt aufs Musikabo: Spotify-Kunden, die die monatlichen Kosten für den Streamingdienst über eine Quicksilver-Kreditkarte des US-Konzerns Capital One abrechnen, erhalten vom Finanzdienstleister 50 Prozent des Preises zurückerstattet (Bild: spotify.com/us/capitalone, Screenshot) Rabatt aufs Musikabo: Spotify-Kunden, die die monatlichen Kosten für den Streamingdienst über eine Quicksilver-Kreditkarte des US-Konzerns Capital One abrechnen, erhalten vom Finanzdienstleister 50 Prozent des Preises zurückerstattet (Bild: spotify.com/us/capitalone, Screenshot)

Großansicht Soll mehr als eine Million Follower in Deutschland erreichen: der Mobilfunker Vodafone wirbt über eine Spotify-Playlist für eines seiner CallYa-Angebote (Bild: Spotify) Soll mehr als eine Million Follower in Deutschland erreichen: der Mobilfunker Vodafone wirbt über eine Spotify-Playlist für eines seiner CallYa-Angebote (Bild: Spotify)

Sonderpreise, Paketangebote oder Treuepunkte gehören bei den Anbietern von Kreditkarten schon lange zum Marketingportfolio. Nun hat der US-amerikanische Finanzdienstleister Capital One eine Vermarktungspartnerschaft mit den Betreibern von Spotify geschlossen.Kunden, die ihr Musikabonnement beim Streamingdienst über eine Kreditkarte der Marke Quicksilver abrechnen, erstattet Capital One 50 Prozent des monatlichen Preises. Wer sich neu für ein Spotify-Abo entscheidet, und dafür eine entsprechende Kreditkarte einsetzt, kann den Dienst zudem in einer dreimonatigen Testphase kostenlos nutzen. Das Angebot läuft zunächst bis April 2018 und deckt die verschiedenen Arten des Musikabos ab, vom Studententarif über das herkömmliche Premiumangebot bis hin zum Familienpaket.Nach eigenen Angaben sieht sich Capital One in den USA in Ranking der Banken gemessen an Einlagen auf dem achten Rang und als viergrößter Anbieter von Kreditkarten.Hierzulande fand Spotify derweil kürzlich einen Partner für die erste Sponsored Playlist-Kampagne im deutschen Markt : Seit dem 3. Mai werben die Mobilfunker von Vodafone über die Playlist Top Hits Deutschland und über einen Zeitraum von zunächst knapp drei Wochen für ihr Angebot Vodafone CallYa GigaBoost. Die Playlist kommt derzeit auf mehr als 1,07 Millionen Follower.

Quelle: MusikWoche

