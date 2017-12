Kraftwerk und Lenny Kravitz bei den jazzopen

Veranstalter Opus hat für die 25. Ausgabe der jazzopen in Stuttgart Kraftwerk und Lenny Kravitz als letzte Hauptacts für den Schlossplatz engagiert. Die Düsseldorfer Elektronikpioniere Kraftwerk um Gründungsmitglied Ralf Hütter treten am 20. Juli 2018 zum ersten Mal bei den jazzopen auf mit einem ihrer weltweit gefeierten 3-D-Konzerte.Am Abend darauf kehrt Lenny Kravitz nach seinem umjubelten Gastspiel 2009 wieder zu den jazzopen zurück, um die Fans mit seiner vielfältigen Stilmischung aus Rock, Funk, Soul, Reggae und Jazz und seinen globalen Hits à la "Fly Away" oder "Are You Gonna Go My Way" in Stimmung zu bringen. Im Vorprogramm für den vierfachen Grammy-Gewinner, der auch Songs für Madonna, Vanessa Paradis, Mick Jagger oder Aerosmith schrieb, ist Gary Clark Jr. zu sehen und hören. Der ebenfalls schon mit einem Grammy bedachte Blues-Gitarrist aus Austin, Texas, integriert in seine Musik auch Einflüsse aus Jazz, Soul, Country und HipHop.Der berühmte Bassist Marcus Miller , einstiger Weggefährte von Miles Davis und 2015 schon bei den jazzopen dabei, spielt im Rahmen des Festivals mit seiner Band am 17. Juli 2018 im Scala in Ludwigsburg auf. Diesen Konzertabend eröffnet der junge französische Gitarrist Tom Ibarra, der Gewinner des LetterOne Rising Stars Jazz Awards.Der Vorverkauf für Kraftwerk und Marcus Miller beginnt am 13. Dezember um 11 Uhr, für Lenny Kravitz am 15. Dezember um 11 Uhr auf jazzopen.com mit einem exklusiven Online-Presale über CTS Eventim . Der offizielle allgemeine Vorverkauf startet am 18. Dezember um 10 Uhr.Beim jazzopen-Jubiläum treten auf dem Stuttgarter Schlossplatz auch Jamiroquai Joss Stone sowie Die Fantastischen Vier auf. Für den Innenhof des Alten Schlosses hat Opus zudem bereits Gregory Porter Pat Metheny und die Stanley Clarke Band verpflichtet.

