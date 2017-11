Kraftwerk doppelt für den Grammy nominiert

2018 steht die 60. Verleihung der Grammys an. Jay-Z kommt in der Liste der Nominierten, die die Veranstalter des amerikanischen Musikpreises von der Recording Academy am 28. November vorlegten , auf acht Nennungen, gefolgt von Kendrick Lamar mit sieben und Bruno Mars mit sechs. Je fünfmal nominiert sind zudem Childish Gambino, Khalid, No I.D. und SZA.Kraftwerk, die 2014 bereits einen Grammy für ihr Lebenswerk erhielten , gehen diesmal doppelt ins Grammy-Rennen: Mit "3-D The Catalogue" schafft es die Formation in der Kategorie "Best Dance/Electronic Album" selbst auf die Liste der Nominierten, in der Kategorie "Best Surround Sound Album" können zudem Kraftwerk-Mitglied Fritz Hilpert und Tom Ammermann (Luna Studios) für ihre klangtechnische Arbeit auf einen Grammy hoffen. Ebenfalls auf zwei Nennungen bringt es die WDR Big Band Köln für die Arbeit am Album "Homecoming", zunächst in der Kategorie "Best Large Jazz Ensemble Album" und dann, zusammen mit ihrem "Composer in Residence" Vince Mendoza, in der Kategorie "Best Instrumental Composition" für den Titel "Choros #3".Unter den Nominees finden sich zudem ECM-Gründer Manfred Eicher in der Sparte "Producer Of The Year, Classical", der deutsche Dirigent Alexander Liebreich mit dem Münchener Kammerorchester und dem RIAS Kammerchor für ihre ECM-Produktion des "Requiem" von Tigran Mansurian ("Best Choral Performance"), Violinist Frank Peter Zimmermann mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester für seine Shostakovich-Violinkonzerte ("Best Classical Instrumental Solo") sowie das Freiburger Barockorchester für sein Mitwirken an den "Sacred Cantatas" von Philippe Jaroussky ("Best Classical Solo Vocal Album").Die 60. Grammy-Verleihung findet am 28. Januar 2018 im Madison Square Garden statt - damit macht der Musikpreis nach zuletzt 14 Jahren im Staples Center in Los Angeles mal wieder ein Abstecher nach New York. Zum bislang letzten Mal gastierten die Grammy Awards dort Ende Februar 2003.

