Kraftklub spielen Open-Air-Shows 2018

Großansicht Rocken 2018 unter freiem Himmel in Berlin und Dresden: Kraftklub (Bild: Philipp Gladsome) Rocken 2018 unter freiem Himmel in Berlin und Dresden: Kraftklub (Bild: Philipp Gladsome)

Neben der anstehenden Herbst-Tournee kündigen Kraftklub und ihr Tourveranstalter Landstreicher Booking zwei "spektakuläre Freiluftkonzerte" für 2018 an: Unter dem Motto "Kein Sommer für niemand" gibt die Chemnitzer Band am 4. August 2018 ihr Debüt in der Berliner Kindl-Bühne Wuhlheide und spielt zudem am 25. August kommenden Jahres am Dresdner Elbufer auf. Tickets für diese beiden Konzerte sind ab dem 25. August, 12.00 Uhr, exklusiv über Krasser Stoff erhältlich.Zuvor geht die Band nach einem letzten Festivalauftritt für dieses Jahr bei Rock im Pott auf Schalke am 26. August ab Oktober auf große Hallen- und Arena-Tour durch die Schweiz, Österreich und Deutschland. Bereits wenige Wochen nach der Tournee-Ankündigung Mitte März waren laut dem Landstreicher-Team bereits erste Städte wie Leipzig, Hamburg und Berlin ausverkauft. Auch für die Zusatzshow in Hamburg und für Hannover, die beiden Österreich-Gastspiele in Salzburg und Dornbirn sowie für Pratteln in der Schweiz sind schon sämtliche Karten weg.Alle drei Studioalben von Kraftklub, "Mit K" (2012), "In schwarz" (2014) und "Keine Nacht für niemand" (2017), eroberten die Pole Position der Offiziellen Deutschen Charts. Die Band hat mit dem Kosmonaut zudem in Chemnitz ein eigenes Festival etabliert.26.08.17 Gelsenkirchen, Veltins-Arena - Rock im Pott17.10.17 AT-Salzburg, Rockhouse (ausverkauft)18.10.17 AT-Dornbirn, Conrad Sohm (ausverkauft)20.10.17 Kempten, BigBox Allgäu21.10.17 Stuttgart, Schleyer-Halle22.10.17 CH-Pratteln, CH Z7 (ausverkauft)24.10.17 Münster, Halle Münsterland26.10.17 Hannover, Swiss Life Hall (ausverkauft)27.10.17 Bremen, ÖVB-Arena28.10.17 Dortmund, Westfalenhalle 130.10.17 Hamburg, Uebel & Gefährlich (ausverkauft)31.10.17 Hamburg, Sporthalle (ausverkauft)02.11.17 Berlin, Max-Schmeling-Halle (ausverkauft)03.11.17 Leipzig, Arena Leipzig (ausverkauft)04.11.17 Frankfurt/M., Festhalle04.08.18 Berlin, Kindl-Bühne Wuhlheide25.08.18 Dresden, Elbufer

Quelle: MusikWoche

