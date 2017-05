Krach + Getöse zeichnet Hamburger Nachwuchsmusiker aus

Großansicht Machten Krach + Getöse in Hamburg: Die Preisträger zusammen mit der Jury um H.P. Baxxter (vorn, ganz rechts) sowie Andrea Rothaug (Geschäftsführerin RockCity, mittlere Reihe, rechts) (Bild: Dennis Dirksen) Machten Krach + Getöse in Hamburg: Die Preisträger zusammen mit der Jury um H.P. Baxxter (vorn, ganz rechts) sowie Andrea Rothaug (Geschäftsführerin RockCity, mittlere Reihe, rechts) (Bild: Dennis Dirksen)

Bei der neunten Ausgabe des Hamburger Musikerpreises Krach + Getöse konnten sich unter 300 Bewerbungen schließlich fünf Gewinner durchsetzen. Im Club Häkken wurden sie am 16. Mai 2017 von den Organisatoren RockCity Hamburg und der Haspa Musik Stiftung ausgezeichnet.Die Singer/Sonwriterin Emily-Mae Lewis, die Punkband Erregung Öffentlicher Erregung, die Indiepop-Formation Ilgen-Nur, der Rapper Jace und das Duo the other SHI überzeugten die Jury. Nun können die Künstler unter anderem mit einem Preisgeld sowie individuell zusammengestellten Förderpaketen, Booking-Slots und Plakatierungsaktionen rechnen.Die Jury bestand 2017 aus Derya Yildirim, Farhot, H.P. Baxxter, Kat Frankie Michelle Leonard , Nils Wülker und Schnipo Schranke."Der Hamburger Musikerpreis Krach + Getöse hat sich zu einem äußerst wirkungsvollen Triebwerk der Hamburger Musikförderung entwickelt", erklärt Ricardo Cortez , Präsident RockCity Hamburg.Harald Vogelsang, Vorstandsvorsitzender der Haspa Musik Stiftung, fügt hinzu, dass Krach + Getöse "aufstrebenden und talentierten Bands" einen Weg in den Markt biete und ihnen gemeinsam mit RockCity eine Starthilfe gebe, die individuell und nachhaltig Musikerkarrieren befördert.In den vergangenen Jahren kamen Acts wie Tonbandgerät, Fuck Art Let's Dance, Luìsa, Sarah & Julian und Pool in den Genuss einer Förderung durch Krach + Getöse.

Quelle: MusikWoche

