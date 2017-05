Kosmonaut Festival wieder mit geheimem Headliner

Am 16. und 17. Juni 2017 steigt die fünfte Ausgabe des Kosmonaut Festivals am Stausee Rabenstein in Chemnitz. Bei dem Happening, das die Band Kraftklub splash! Entertainment und Landstreicher Booking veranstalten, treten diesmal unter anderen Deichkind AnnenMayKantereit , die Editors Bilderbuch , die 187 Strassenbande, MoTrip, OK Kid , Von Wegen Lisbeth, Die Höchste Eisenbahn, Maeckes & Die Katastrophen, die Terrorgruppe, Haiyti, Fatoni oder Voodoo Jürgens auf.Wie in jedem Jahr soll es zudem wieder einen geheimen Headliner beim Kosmonaut Festival geben, der sich erst mit Beginn seines Auftritts auf der Bühne zu erkennen geben will. Im letzten Jahr waren dies Die Fantastischen Vier Fans und Besucher haben erneut die Möglichkeit, online Wetten abzuschließen, um wen es sich beim geheimen Headliner 2017 handeln könnte. Die Toten Hosen sind aktuell der Favorit der Teilnehmer, gefolgt von Marteria, K.I.Z. und den Beginnern. Unter allen richtigen Tipps verlost das Kosmonaut-Team ein Privatkonzert von den Festival-Initiatioren Kraftklub. Die Chemnitzer Band werde am nächsten Geburtstag des Gewinners oder der Gewinnerin aufspielen.Neben dem musikalischen Programm spielt auch die detailreiche Dekoration eine wichtige Rolle beim Kosmonaut Festival. Die Gestaltung verwandelt das Festivalgelände und die Zeltplätze in eine kosmische Welt.Tickets ab 75 Euro (plus Gebühren) sind online via Krasser Stoff zu beziehen.

