Kontra K gründet Tag1er Records und weitet Zusammenarbeit mit BMG aus

Lässt die Jungs nicht allein: Kontra K macht mit BMG Tag1er Records auf und nimmt dort Fatal und Rico unter Vertrag (Bild: BMG)

Passend zum Beginn der von Four Artists gebuchten "Gute Nacht"-Tournee von Kontra K mit einem ausverkauften Auftritt am 22. November im Capitol in Hannover gibt der Rapper zusammen mit Firmenpartner BMG die Gründung eines neuen Labels bekannt. Ziel sei es, HipHop-Talente unter Vertrag zu nehmen und zu fördern. Die ersten Signings für Tag1er Records stehen mit den Künstlern Fatal und Rico bereits fest. Mit "Ich lass die Jungs nicht allein" ist ein erster gemeinsamer Titel von Fatal und Rico in Zusammenarbeit mit Kontra K bereits über das neue Label verfügbar. Im Frühjahr hatten BMG und Kontra K sich zusammengetan und erreichten bereits im Mai mit dem Album "Gute Nacht" Platz eins in den Offiziellen Deutschen Charts."Es war ein langer Weg bis hierher", lässt Kontra K wissen. "Ich bin nun an einem Punkt, an dem ich meine Erfahrungen weitergeben kann. Rico und Fatal waren von Anfang an dabei. Ich lass die Jungs nicht allein. Tag 1er Records startet heute." Bei BMG freut sich derweil Maximilian Kolb , Director A&R Recorded Music GSA, darüber "Kontra K und seinem Team bei der Labelgründung zur Seite zu stehen. Viele junge Künstler aus der HipHop-Szene schauen zu Kontra K auf - er ist ein idealer Sparringspartner, um die Karriere weiter auszubauen."Von Kontra K stehen allein im November und Dezember 2017 noch 18 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Plan. Und am 24. Februar 2018 folgt dann noch das Schlusskonzert in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

Quelle: MusikWoche

