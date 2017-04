Kontra K ausgiebig unterwegs

Bald wieder live zu erleben: Kontra K, hier mit seinem Schützling, dem von ihm als Pate betreuten Tigerkind Elsa (Bild: Niculai Constantinescu Photography)

Ab Ende November 2017 präsentiert Veranstalter Four Artists Kontra K auf Hallentour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auftakt ist am 26. November im Palladium in Köln. Zum Jahresende stehen elf Shows an, und am 24. Februar 2018 folgt dann noch ein Heimspiel des gebürtigen Berliners in der Max-Schmeling-Halle . Four Artists attestiert dem Künstler eine "unglaublich fesselnde Bühnenpräsenz" und kündigt Konzerte "voller Ausdauer, Dynamik und Leidenschaft" an. Tickets sind ab 28. April um 10 Uhr über die Website des Künstlers erhältlich.Kontra K stellt auf der Tournee sein neues Album "Gute Nacht" vor - sein erstes, das der neue Partner BMG im Vertrieb von Warner Music herausbringt. Im Februar 2017 war der Vertragsabschluss des Rappers und seines Labels DePeKa Records mit BMG publik geworden. "Gute Nacht" enthält 18 Tracks; Gastauftritte haben AK Ausserkontrolle, BTNG sowie RAF Camora & Bonez MC.Mit dem Vorgängeralbum, "Labyrinth" , landete Kontra K 2016 erstmals einen Spitzenreiter in den Offiziellen Deutschen Charts, nachdem er 2015 mit "Aus dem Schatten ins Licht" bereits eine Nummer zwei in den Top 10 Longplay verbucht hatte. Diese beiden Alben waren noch bei der Sony-Music-Division Four Music erschienen.Vor seiner Hallentour ist Kontra K noch auf einigen Festivals wie Hurricane und Southside oder dem Chiemsee Summer zu sehen - und bei seinem eigenen "Labyrinth Open Air" am 10. Juni in der Zitadelle Spandau in Berlin, für das laut Four Artists "nur noch wenige Restkarten" zu haben sind.26.11.2017 Köln, Palladium28.11.2017 Neu-Isenburg, Hugenottenhalle29.11.2017 Saarbrücken, Garage02.12.2017 CH-Bern, Bierhübeli05.12.2017 AT-Wien, Arena06.12.2017 A-Linz, Posthof08.12.2017 AT-Innsbruck, Hafen10.12.2017 Nürnberg, Löwensaal14.12.2017 Dresden, Ballsport Arena15.12.2017 Erfurt, Thüringenhalle16.12.2017 Leipzig, Haus Auensee24.02.2018 Berlin, Max Schmeling Halle10.06.2017 Berlin, Zitadelle Spandau04.06.2017 Pouch, Sputnik Spring Break24.06.2017 Scheeßel, Hurricane Festival25.06.2017 Neuhausen ob Eck, Southside Festival06.07.2017 CH-Frauenfeld, Frauenfeld Open Air17.08.2017 Übersee, Chiemsee Summer18.08.2017 Dortmund, Out4Fame

Quelle: MusikWoche

