Kontor Records verlieh Gold und Platin an Starley

Großansicht Trafen sich in der Max-Schmeling-Halle (von links): Starley, Hailie Schwarz (Head of Radio Promotion Kontor Records) und Jan Schwede (General Manager Kontor Records und Labelmanager Central Station Records Australia) (Bild: Kontor Records) Trafen sich in der Max-Schmeling-Halle (von links): Starley, Hailie Schwarz (Head of Radio Promotion Kontor Records) und Jan Schwede (General Manager Kontor Records und Labelmanager Central Station Records Australia) (Bild: Kontor Records)

Bei ihrem Auftritt beim Kiss Cup am 23. Juni 0017 in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle in Berlin verlieh Kontor Records der australischen Sängerin Starley kürzlich Gold und Platin für ihren Hit "Call On Me" . In Deutschland erreichte die 2016 erschienene Debütsingle der Künstlerin Platz sieben in den Offiziellen Deutschen Charts.Beim Kiss Cup, einem vom Radiosender Kiss FM veranstalteten Event, präsentierte die 29-jährige Sängerin aus Sydney ihre neue Single, "Touch Me", die seit dem 9. Juni im Handel ist.

Quelle: MusikWoche

