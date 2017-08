Kölner Indies trafen sich auf der c/o pop

Großansicht Versammelten sich in der Barracuda Bar (von links): Fabian Gerhartz (Agentur Lautstark, c/o pop), Ralph Christoph (Programmleiter c/o pop), Frank Stratmann (Geschäftsführer GoodToGo), Norbert Oberhaus (Geschäftsführer c/o pop) und Tim Wermeling (Head Of Marketing GoodToGo) (Bild: Jörg Grzenia) Versammelten sich in der Barracuda Bar (von links): Fabian Gerhartz (Agentur Lautstark, c/o pop), Ralph Christoph (Programmleiter c/o pop), Frank Stratmann (Geschäftsführer GoodToGo), Norbert Oberhaus (Geschäftsführer c/o pop) und Tim Wermeling (Head Of Marketing GoodToGo) (Bild: Jörg Grzenia)

Großansicht Stimmten sich auf den Festivalfreitag der c/o pop ein (von links): Tim Wermeling (Head Of Marketing GoodToGo), Tina Funk (Geschäftsführerin Vevo Germany), Ulrike Haussknecht (Label Manager Groove Attack) und Selcuk Erdogan (Creative Director Vevo Germany) sowie... (Bild: Jörg Grzenia) Stimmten sich auf den Festivalfreitag der c/o pop ein (von links): Tim Wermeling (Head Of Marketing GoodToGo), Tina Funk (Geschäftsführerin Vevo Germany), Ulrike Haussknecht (Label Manager Groove Attack) und Selcuk Erdogan (Creative Director Vevo Germany) sowie... (Bild: Jörg Grzenia)

Großansicht ... Frank Stratmann (Geschäftsführer GoodToGo), Marie Heimer (Director Artist & Label Services Spotify) und Tim Wermeling (Head Of Marketing GoodToGo) (Bild: Jörg Grzenia) ... Frank Stratmann (Geschäftsführer GoodToGo), Marie Heimer (Director Artist & Label Services Spotify) und Tim Wermeling (Head Of Marketing GoodToGo) (Bild: Jörg Grzenia)

Die Firmenfamilie Groove Attack Rough Trade und GoodToGo lud am 18. August 2017 im Rahmen des c/o pop Festivals unter dem Motto "Zusammen ist man weniger allein" zu einem Umtrunk in die Kölner Barracuda Bar ein.Dort trafen sich Freunde, Kollegen und Künstler zum gemeinsamen Anstoßen und Reden, bevor viele anschließend in den Festivalfreitag der c/o pop starteten. Die Hamburger Band Brett läutete den Abend mit einem Auftritt im benachbarten Studio 672 ein. Auf dem Festival spielten zudem Bands wie Fil Bo Riva, Josin, Moderat oder Omar Souleyman, die bei Groove Attack und Rough Trade oder deren Partner unter Vertrag stehen. In den vergangenen Jahren veranstaltete der Kölner Indievertrieb traditionell seine jährliche Vertriebstagung zeitgleich zur c/o pop . Da der Branchentreff 2017 mit seinem Termin rund zwei Wochen nach vorn rückte, fand die Tagung von Groove Attack, Rough Trade und GoodToGo diesmal nicht im bisherigen Rahmen statt.

Quelle: MusikWoche

