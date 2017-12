Kobalt kauft Katalog von Songs Music Publishing

Rund zwölf Wochen nach ersten Verkaufsgerüchten um Songs Music Publishing ist der Deal in trockenen Tüchern: Als Käufer tritt Kobalt Capital auf, die Beteiligungsschwester von Kobalt Music Publishing, wo wiederum künftig der Katalog von Songs Music Publishing verwaltet werden soll.Der Deal soll unter anderem nach Informationen der "New York Times" ein Volumen von rund 160 Millionen Dollar haben - und dürfte damit die Erwartungen der Gründer und Inhaber von Songs Music Publishing um CEO Matt Pincus sowie President Ron Perry und Carianne Marshall erfüllen.Bei "Billboard" taxiert man den Kaufpreis auf gut das Zwölffache des Net Publishers Share von Songs Music Publishing und berichtet außerdem, dass sich Kobalt Capital in einer abschließenden Bieterrunde gegen drei weitere Interessenten und mindestens ein Gebot über rund 140 Millionen Dollar durchgesetzt haben soll.Kobalt Capital hatte erst kürzlich 600 Millionen Dollar von institutionellen Anlegern wie dem britischen Pensionsfonds bestätigte RPMI Railpen zunächst am 6. November 2017; eingesammelt, um damit Musikrechte einzukaufen.Auf Ron Perry soll derweil laut US-Medienberichten ein Job im Hause Sony Music warten, wo er angeblich bereits Anfang 2017 die Leitung der Repertoiredivision Columbia übernehmen könnte.Für diesen Posten empfohlen haben dürfte sich der Musikmanager auch mit den Erfolgen von Songs Music Publishing, schließlich betreute der Musikverlag von seinen Niederlassungen in New York und Los Angeles sowie von London aus Hits von Acts wie Lorde ("Royals"), The Weeknd ("Starboy"), Diplo beziehungsweise Major Lazer ("Lean On"), Desiigner ("Panda") oder X Ambassadors. Beim US-Branchenblatt "Hits" taxiert man den Songs-Katalog auf rund 65 Nummer-eins-Hts, mehr als 100 Titel, die es in den Top 5 brachten und rund 50 Platin- oder Mehrfach-Platin-Singles.

