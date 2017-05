Kobalt erhält frisches Kapital

Die Kobalt Music Group kann mit weiteren Millionen planen: In einer Finanzierungsrunde investieren Hearst Entertainment und andere Geldgeber wie Balderton Capital und MSD Capital, die bereits zuvor zu den Geldgebern von Kobalt gehörten, 75 Millionen Dollar in das Unternehmen. Das bestätigte Kobalt am 8. Mai 2017 . Zuletzt hatte das von CEO und Gründer Willard Ahdritz geleitete Unternehmen Anfang 2015 eine Finanzspritze im zweistelligen Millionenbereich erhalten, Mitte 2014 floss gar ein dreistelliger Millionenbetrag.Bei Kobalt will man die frischen Gelder nun verwenden, um seine technologische Plattform für die Abrechnung von Musiklizenzen weiter aufzubohren und den Anforderungen im weltweit weiter wachsenden Streamingmarkt anzupassen, wie Firmengründer Ahdritz mit Verweis auf "Milliarden von Mikrotransaktionen" erläutert, die das Musikgeschäft immer komplexer gestalten würden.Erst kürzlich hatte sich bei Kobalt zudem ein personeller Umbruch angekündigt: Richard Sanders, zuletzt als President und Chief Revenue Officer für das Musikrechteunternehmen aktiv, steht bei Kobalt laut Berichten unter anderem von "Variety" vor dem Absprung. Seine Nachfolge soll der frühere BMG-Manager Laurent Hubert übernehmen. Zudem beförderte Ahdritz die langjährige Kobalt-Mitarbeiterin Sas Metcalfe zum Chief Creative Officer, Lonny Olinick zum Chief Strategy Officer, die langjährige Personalerin Marissa Mencher zum Chief People Officer und Jeannette Perez zum President of Global Synch & Brand Partnerships.

Quelle: MusikWoche

