Knapp zwei Millionen Zuschauer sahen "Sing meinen Song"

Großansicht Um seine Songs ging es am 27. Juni bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Gentleman (Bild: Markus Hertrich/Vox) Um seine Songs ging es am 27. Juni bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Gentleman (Bild: Markus Hertrich/Vox)

Großansicht Erarbeiteten gemeinsam eine Version von "Everybody Hurts" von R.E.M.: Daniel Wirtz (links) und Max Mutzke (Bild: Ulrich Schmitz/ME/Vox) Erarbeiteten gemeinsam eine Version von "Everybody Hurts" von R.E.M.: Daniel Wirtz (links) und Max Mutzke (Bild: Ulrich Schmitz/ME/Vox)

Nicht zuletzt wegen einer zeitgleichen Sportübertragung reichte "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" am 27. Juni 2017 bei Vox nicht an den Vorwochenrekord heran. 1,97 Millionen Zuschauer verfolgten nun die Ausgabe mit den Liedern von Gentleman (Marktanteil: 6,8 Prozent). Eine Woche zuvor hatte die Show mit der Musik von Michael Patrick Kelly 2,65 Millionen erreicht (Marktanteil: 10,2 Prozent).Bei den 14- bis 49-Jährigen lockten die Gentleman-Songs am Dienstagabend 1,31 Millionen vor die Bildschirme (Marktanteil: 13,7 Prozent). Bei dem einstigen Mitglied der Kelly-Family waren es zuvor 1,74 Millionen (Marktanteil: 20 Prozent).Für die anschließende "Gentleman-Story" interessierten sich 1,48 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,5 Prozent bei den Jungen). Zum Vergleich: Die Dokumentation über Michael Patrick Kelly kam am 20. Juni beim Gesamtpublikum auf 2,22 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 10,6 Prozent) und bei den Werberelevanten auf 17,9 Prozent.Nach der Doku beendete erstmals "One Night Song - Blind-Date im Wirtz-Haus" den dienstäglichen Musikreigen bei Vox. Wegen zu schlechter Quoten hatte Vox das Format, bei dem ein Künstler gemeinsam mit Daniel Wirtz einen Song erarbeitet, im April nach nur einer Folge abgesetzt. Die Rechnung, dass die Show nun von "Sing meinen Song" profitieren würde, ging auf.Denn 580.000 Zuschauer schalteten in der Stunde vor Mitternacht ein (Marktanteil: vier Prozent und 7,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe), um zu beobachten, wie Daniel Wirtz mit Max Mutzke den R.E.M.-Song "Everybody Hurts" interpretierte.Das sind einerseits weniger als die letzte "Meylensteine"-Folge vom 20. Juni, als 970.000 Vox-Zuschauer für Marktanteile von 7,5 Prozent im Gesamtpublikum und 11,8 Prozent bei den Jungen sorgten. Andererseits sind es mehr als die 370.000 Zuschauer (Marktanteil: 1,8 Prozent und 2,5 Prozent in der jungen Zielgruppe), die das Format in der Ausgabe mit Henning Wehland am 11. April angelockt hatte.

Quelle: MusikWoche

