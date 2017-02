Klubbb3 schlagen Brücke nach Holland

Großansicht Ein Selfie mit dem Ministerpräsidenten: Christoff, Jan Smit (beide Klubbb3), Mark Rutte und Florian Silbereisen (Klubbb3) (Bild: Selfie Jan Smit/Universal Music) Ein Selfie mit dem Ministerpräsidenten: Christoff, Jan Smit (beide Klubbb3), Mark Rutte und Florian Silbereisen (Klubbb3) (Bild: Selfie Jan Smit/Universal Music)

Bei einem Auftritt von Klubbb3 in den Niederlanden, der Heimat von Klubbb3-Mitglied Jan Smit, traf das international besetzte Trio auf den dortigen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Außerdem nahmen Jan Smit, Christoff und Florian Silbereisen eine holländische Version der Single "Das Leben tanzt Sirtaki" mit dem Titel "Het Leven danst Sirtaki" auf.Florian Silbereisen erklärt: "Es gibt viele holländische Schlager, von den Schlümpfen bis zu 'Schatzi, schenk mir ein Foto', die in Deutschland zum Hit geworden sind. Jetzt gehen wir den umgekehrten Weg! Schlager ist einfach international!" Erst kürzlich landete das zweite Album von Klubbb3, "Jetzt geht's richtig los", direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts . In Österreich schaffte es "Jetzt geht's richtig los!" auf den zweiten Platz, das Debütalbum "Vorsicht unzensiert!" auf Rang neun. Und auch in den Nachbarländern Belgien und der Schweiz konnte sich das Album, das bei der Universal-Music -Division Electrola erschien, in den Top Ten platzieren.

Quelle: MusikWoche

