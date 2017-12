Klubbb3 holten sich Platin-Auszeichnung bei RTL ab

Großansicht Hielten die Platin-Auszeichnung in die Fernseh-, aber nicht in die Fotokamera (von links): Florian Silbereisen, Jan Smit (beide Klubbb3), Oliver Geißen und Christoph (Klubbb3) (Bild: Felix Mayr) Hielten die Platin-Auszeichnung in die Fernseh-, aber nicht in die Fotokamera (von links): Florian Silbereisen, Jan Smit (beide Klubbb3), Oliver Geißen und Christoph (Klubbb3) (Bild: Felix Mayr)

Vor laufender Kamera erhielten Klubbb3 bei der RTL -Sendung "Die Ultimative Chart Show - Die Hits des Jahres" Platin für das Album "Jetzt geht´s richtig los!" . Für das Trio um Florian Silbereisen , Jan Smit und Christoff ist es bereits die dritte Edelmetall-Verleihung in diesem Jahr, nachdem das Debüt, "Vorsicht unzensiert!" , im März Platin erhalten hatte. Bei der Gelegenheit gab es zudem bereits Gold für "Jetzt geht´s richtig los!".Zu den Gratulanten gehören die Labelpartner von Klubbb3, die Universal-Music -Division Electrola , das RTL-Label Music for Millions und Unikat Music. "Das zweite Album der Band erreichte den Platin-Status noch wesentlich schneller als das erste. Damit war es noch erfolgreicher als das erste", heißt es aus Köln.In der von Oliver Geißen moderierten RTL-Show stellten Klubbb3 auch ihre neue Single, "Paris Paris Paris", vor - ein Vorbote des dritten Albums, "Wir werden immer mehr!", das am 12. Januar 2018 in den Handel kommt. Ab dem 3. April gehen Klubbb3 und Gäste unter dem Motto "Das große Schlagerfest - Die Party des Jahres" wieder auf Tournee. Für die erste "Schlagerfest"-Tournee hatte das Trio ein Goldenes Ticket für über 100.000 Besucher erhalten.

Quelle: MusikWoche

