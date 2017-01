Klubbb3 bauen internationale Erfolge aus

In Deutschland schoss das zweite Album von Klubbb3. "Jetzt geht's erst richtig los" , direkt auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts . Aber auch im benachbarten Ausland ist das Trio mit seinem zweiten Werk erfolgreich.In Österreich stieg "Jetzt geht's erst richtg los" auf Platz zwei der dortigen Charts ein, in Belgien, der Heimat von Klubbb3-Mitglied Christoff, landete es auf Position sechs. In der Schweiz wurde es ebenfalls Rang sechs und in den Niederlanden, woher Klubbb3-Mitglied Jan Smit stammt, reicht es zumindest für Position 34.. "Speziell in Belgien und den Niederlanden ist ein Chartsentry für ein deutschsprachiges Album immer noch eine echte Sensation", teilt die Universal-Music -Divison Electrola mit, die das Album vermarktet.Dafür ist Electrola eine Kooperation eingegangen mit dem Vertragspartner Unikat Music, dem RTL -Label Music For Millions und dem Konzertveranstalter Semmel Concerts . Diese habe sich als "äußerst schlagkräftig" erwiesen, heißt es aus München.Im Frühjahr 2017 geht es für Klubbb3 in der von Florian Silbereisen präsentierten Liveshow "Das große Schlagerfest" erstmals auf eine große Tournee mit 30 Städten in Deutschland, Österreich und Belgien.Das große Schlagerfest - Die Party des Jahres! - präsentiert von Florian Silbereisen08.03.17 Hof/Saale, Freiheitshalle09.03.17 Leipzig, Arena10.03.17 Hannover, Swiss Life Hall11.03.17 Riesa, SACHSENarena12.03.17 Hamburg, Barclaycard Arena13.03.17 Münster, Messe und Congress Centrum Halle Münsterland14.03.17 Schwerin, Sport- und Kongresshalle15.03.17 Rostock, Stadthalle17.03.17 Trier, Arena Trier18.03.17 Köln, Lanxess Arena19.03.17 Halle/Westfalen, Gerry Weber Stadion05.04.17 Braunschweig, Volkswagen Halle06.04.17 Regensburg, Donau Arena08.04.17 AT-Wien, Wiener Stadthalle09.04.17 Passau, Dreiländerhalle11.04.17 Nürnberg, Frankenhalle12.04.17 Kempten, bigBOX Allgäu13.04.17 Saarbrücken, Saarlandhalle14.04.17 BE-Antwerpen, Lotto Arena Antwerps19.04.17 Chemnitz, Chemnitz Arena20.04.17 Berlin, Mercedes-Benz Arena21.04.17 Magdeburg, GETEC Arena22.04.17 Frankfurt am Main, Festhalle Frankfurt23.04.17 Erfurt, Messe24.04.17 Kiel, Sparkassen-Arena Kiel01.05.17 Ingolstadt, Saturn Arena02.05.17 Freiburg, Rothaus-Arena03.05.17 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena05.05.17 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle06.05.17 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

