Klaus Doldinger erhält Echo Jazz fürs Lebenswerk

Großansicht "Im Kofferraum liegt immer ein Saxophon", lässt die Echo-Jury wissen. "Es könnte sich eine spannende Session oder musikalische Herausforderung bieten, und dann wäre er untröstlich, hätte er sein Horn nicht zur Hand": Klaus Doldinger erhält 2017 den Echo Jazz für sein Lebenswerk (Bild: Peter Hönnemann/Warner Music) "Im Kofferraum liegt immer ein Saxophon", lässt die Echo-Jury wissen. "Es könnte sich eine spannende Session oder musikalische Herausforderung bieten, und dann wäre er untröstlich, hätte er sein Horn nicht zur Hand": Klaus Doldinger erhält 2017 den Echo Jazz für sein Lebenswerk (Bild: Peter Hönnemann/Warner Music)

Mit dem Jazz-Award in Gold für das Album "Doldinger" (von links): Bernd Dopp (Chairman & CEO Warner Music Central Europe), Klaus Doldinger und Miho Nishimoto (Brand Manager Warner Music Classics & Jazz) (Bild: Katja Ruge)

Wenn der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) und die Deutsche Phono-Akademie am Abend des 1. Juni 2017 auf dem Werftgelände von Blohm+Voss in Hamburg den Echo Jazz verleihen, geht die Trophäe fürs Lebenswerk an Klaus Doldinger . Das gaben die Echo-Veranstalter am 23. Mai bekannt. Den Echo Jazz für sein Lebenswerk wolle der Saxophonist und Bandleader, der am 12. Mai 81 Jahre alt wurde, bei der Verleihung persönlich entgegennehmen, zudem werde Doldinger auch live auftreten, lassen die Veranstalter wissen.In Berlin geboren, spielte Doldinger ab 1953 in Düsseldorf in seiner ersten Band, den Feetwarmers. In seiner wohl bekanntesten eigenen Formation, Passport, gegründet 1971, spielte zunächst Udo Lindenberg das Schlagzeug. In den 70ern schuf Doldinger die Titelmelodie zum "Tatort" und die Musik zu Filmen wie "Das Boot" oder "Die unendliche Geschichte" sowie zu den TV-Serien "Liebling Kreuzberg" und "Ein Fall für Zwei".Für sein Album "Doldinger" , das im vergangenen Jahr zu seinem 80. Geburtstag erschien, erhielt der Künstler Ende 2016 von Bernd Dopp , Chairman & CEO Warner Music Central Europe , einen Jazz-Award in Gold. Das Album platzierte sich auf Rang 27 in den Offiziellen Deutschen Charts. Eingespielt wurde der Longplayer von der aktuellen Passport-Formation, der Passport Classic-Besetzung und prominenten Gastmusikern wie Udo Lindenberg, Helge Schneider, Max Mutzke, Sasha und Dominic Miller."Doldingers musikalische Bandbreite ist enorm, sie reicht von Latin Swing bis zum Jazzrock", streicht Dieter Gorny als Vorstandsvorsitzender des BVMI Doldingers Bedeutung für die bundesdeutsche Jazzszene heraus. "Nicht zuletzt seinen Filmmusiken ist es zu verdanken, dass Jazz aus Deutschland internationales Renommee erlangen konnte." Hierzulande trage seine "Tatort"-Titelmelodie "zum regelrechten Kultstatus der Krimireihe bei" und habe "zugleich dafür gesorgt, dass Klaus Doldingers Werk und damit der Jazz selbst auch jenseits ausgewiesener Liebhaberkreise eine beständige Fangemeinde haben"."Im Kern ist es die Neugier, die Klaus Doldinger antreibt, das Bedürfnis, die Welt der Musik aus stetig wechselnden Perspektiven zu durchdringen", heißt es außerdem in der Begründung der zwölfköpfigen Echo-Jury unter anderem: "Dazu gehört, dass er sich auch mit 81 Jahren energiegeladen auf die Bühne stellt, komponiert, produziert. Dass er Menschen mit seinen Liedern begeistert und große Säle in seinen Bann zu ziehen versteht."Die Verleihung des Echo Jazz moderieren in diesem Jahr Götz Alsmann und Nils Landgren . Alsmann führte schon 2016 nach dem plötzlichen Tod von Roger Cicero wenige Wochen zuvor durch den Abend, allerdings gemeinsam mit Gregory Porter. Landgren gehört mit seiner Band Funk Unit auch zu den Künstlern , die in der Gala live zu sehen sind. Zudem treten im Liveprogramm diverse Preisträger des Echo Jazz 2017 auf, so die als beste deutsche Sängerin geehrte Lucia Cadotsch, Joachim Kühn (sein New Trio wird als bestes Ensemble national ausgezeichnet) und Émile Parisien, der Sieger in der Rubrik "Instrumentalist/in national Saxophon/Woodwinds". Mit Gitarrist Arne Jansen, Trompeter Frederik Köster, Bassistin Eva Kruse und Schlagzeuger Diego Piñera stehen zudem vier aktuelle Echo-Jazz-Gewinner gemeinsam auf der Bühne.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen