Klangfest diskutierte über die Zukunft der Musikbranche

Großansicht Diskutierten im Gasteig (von links): Patrick Niesler (RipCue Music), Jenny Kornmacher (Hamburger Kreativwirtschaft), Moderator Jürgen Enninger, Daniel Federauer (Sony Music) und Giorgio Koppehele (Lichtmond, Avenue Music) (Bild: MusikWoche) Diskutierten im Gasteig (von links): Patrick Niesler (RipCue Music), Jenny Kornmacher (Hamburger Kreativwirtschaft), Moderator Jürgen Enninger, Daniel Federauer (Sony Music) und Giorgio Koppehele (Lichtmond, Avenue Music) (Bild: MusikWoche)

Mit dem Panel "Muggen spielen oder VCs begeistern?" begann am 3. Juni 2017 die achte Ausgabe des vom VUT-Süd ausgerichteten Klangfests im Münchner Gasteig. Moderator Jürgen Enninger (Leiter Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft München) begrüßte in der trotz des frühen Zeitpunkts am Samstagmittag gut besuchten Runde Giorgio Koppehele (Lichtmond, Avenue Music), Jenny Kornmacher (Leiterin Hamburger Kreativwirtschaft), Patrick Niesler (RipCue Music) und Daniel Federauer (Director Innovation & Digital Technologies Sony Music).In Anspielung auf die titelgebenden Venture Capitalists (VCs) berichtete Giorgio Koppehele, dass er bereits dreimal erfolgreich mit Wagniskapitalgebern gearbeitet habe, Auch für sein nächstes Projekt, eine Unternehmung im Bereich Virtual Reality, suche er wieder die Unterstützung von Kapitalgebern. "Man braucht für derlei Projekte immer einen Träumer, einen Techniker und einen Banker", formulierte der Musiker, Produzent und Geschäftsführer von Avenue Music.Dagegen warf Daniel Federauer ein: "Welcher Kapitalgeber hat Lust, sechs Jahre auf Rendite zu warten? Niemand." Deswegen müsse die Musikbranche, bei der solche langen Fristen wie etwa bei Spotify üblich seien, auch nach anderen Wegen suchen. Entsprechend wichtig sei, sich über digitale Technologien Vorteile bei der Vermarktung von Musik zu verschaffen. "Wir können bei Sony Music mit BigData-Analyse die jeweiligen Zielgruppen genau bestimmen und dabei schauen, welche Musik zu wem passt, und wie man den Need der jeweiligen Gruppen befriedigen kann."Patrick Niesler setzt auf digitale Technologien, die etwa bei der Automatisierung und Kategorisierung von Produktionsmusikkatalogen helfen. "Man muss bereit sein, externe Technologien ins eigene Unternehmen reinzuholen." Gleichzeitig wisse er, dass man als Musiker und Autor "am Ende der Nahrungskette" stehe.Jenny Kornmacher berichtete von ihrer Arbeit, bei der Start-ups gefördert werden. Bei diesen von ihr geförderten Teams seien niemals Musiker dabei, auch wenn es um Produkte oder Innovationen für die Musikbranche gehe. Hier seien Musiker, Autoren und Kreative aufgerufen, sich mehr einzubringen. Zugleich warf sie die Frage auf, was passiere, wenn künstliche Intelligenz, die sogenannte AI (Artificial Intelligence) erst einmal anfange, selber Musik hervorzubringen.Für Koppehele sei das eine "Horrorverstellung". Er betonte: "Kunst kommt von Können. Und wenn man Menschen berühren will, muss ein Mensch und ein Gefühl dahinterstehen, der auswählen und entscheiden muss." Federauer flankierte: "Technologie wird lange Zeit unterstützend tätig. Die Technik stellt dann nur eine Enscheidungshilfe. Allerdings sollten wir keine Angst vor Technologie haben."Der Sony-Music-Manager machte zudem klar, dass der Einsatz von neuen Technologien nicht immer darauf abziele, lediglich den Umsatz zu erhöhen. "Es geht auch um Effizienz und Produktivität. Wenn ein Label sich das zunutze macht, wird der Künstler sich dann auch deswegen für eine bestimmte Firma entscheiden, weil er weiß, dass sie seine Musik zur richtigen Zielgruppe bringen kann."Die richtige Zielgruppe hat das Klangfest indes längst gefunden. Ab 15 Uhr begannen die insgesamt 32 Konzerte auf vier Bühnen. Anders als im Vorjahr spielte auch das Wetter mit, sodass der Platz vor der Open-Air-Bühne stets gut gefüllt war. Erstmals konnten sich die Besucher bei zwei Schaltern vorm Gasteig jeweils eine Stunde vor den jeweiligen Konzerten die Gratistickets für die Shows abholen. Dadurch entfielen die langen Warteschlangen vor den drei Indoor-Bühnen, die 2016 dazu geführt hatten, dass viele Besucher nicht die Acts sehen konnten, die sie sich ausgesucht hatten.Zu den Höhepunkten im diesjährigen Programm gehörten die Auftritte von Fuck Yeah, der Unterbiberger Hofmusik, Coco, Muriel Anderson, Gringo Bavaria und Prognostic, der neuen Band von Silberpfeil-Chef Artur Silber . Wie in den Vorjahren präsentierten sich im Gasteig Labels und Firmen - unter anderem waren ACT Global Records /Bailer Music Publishing, Enja/Yello Bird, Galileo Music Communication Soulfire Artists und Donnerwetter Musik dabei."Das Klangfest war bereits 2010 bei seiner Gründung sofort ein Publikumsmagnet, der sich schnell zu einer festen Größe in der Münchner Festivallandschaft entwickelte", lässt Münchens Kulturreferent Hans-Georg Küppers in einem Grußwort wissen. Der VUT-Süd richtet die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat und dem Gasteig aus.

Quelle: MusikWoche

