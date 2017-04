Klage des Rheingau Musik Festivals abgewiesen

Großansicht Findet das Urteil "enttäuschend und unverständlich": RMF-Intendant Michael Herrmann (Bild: Tanja Nitzke) Findet das Urteil "enttäuschend und unverständlich": RMF-Intendant Michael Herrmann (Bild: Tanja Nitzke)

Das Landgericht Mainz hat am 13. April die Klage des Rheingau Musik Festivals (RMF) gegen Behauptungen der Initiative gegen Fluglärm Mainz zurückgewiesen, wonach bei Konzerten des RMF erhebliche Störungen durch Fluglärm zu auftreten könnten. "Mit großem Bedauern" reagiert die Rheingau Musik Festival Konzert GmbH auf diese Entscheidung.Die Initiative gegen Fluglärm Mainz habe 2016 laut den RMF-Verantwortlichen in einem Schreiben an Künstler und deren Agenturen behauptet, im Kloster Eberbach, im Schloss Johannisberg oder dem Wiesbadener Kurhaus müsse bei Konzerten durch Fluglärm mit erheblichen Störungen gerechnet werden. Die Festivalmacher hatten gehofft, dass der Mainzer Bürgerinitiative Aussagen dieser Art vom Gericht untersagt werden, "da die angeschriebenen Künstler durch die Briefe massiv verunsichert würden, diese ihre Konzerte und ihr Image in Gefahr sähen"."Bei allem Respekt vor der richterlichen Entscheidung und der Meinungsfreiheit finden wir es sehr schade, dass solch offensichtlich frei erfundenen und bewusst ruf- und geschäftsschädigenden Aussagen nicht der Riegel vorgeschoben wird", bekräftigt Michael Herrmann , der Intendant und Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals."Die richterliche Entscheidung ändert nichts daran, dass Störungen im Kloster Eberbach, im Schloss Johannisberg oder im Wiesbadener Kurhaus völlig ausgeschlossen sind", so Herrmann, Es sei schade, dass der Bürgerinitiative, die dem Festival mit ihrem Vorgehen Schaden zufüge, kein Einhalt geboten werde.Falsch sei nämlich auch eine von der Bürgerinitiative aufgestellte Behauptung, dass es "auf alle Fälle möglich" sei, für die Zeit eines Konzertes Flugrouten zu verlegen. "Natürlich werden für unsere Konzerte keine Flugrouten verlegt. Vor 25 Jahren ist das ein einziges Mal geschehen", erklärt Herrmann und fügt an: "Warum auch, unsere Veranstaltungen können auch so bestens genossen werden."Die Initiative gegen Fluglärm Mainz pochte in dem Gerichtsverfahren hingegen mit Erfolg auf ihre "wahrheitsgemäßen Behauptungen". Zum einen sei es auf Grund der Lärmsituation in den Regionen Rheingau, Wiesbaden und Mainz "nicht mehr möglich, kulturelle Events als Open-Air-Konzerte oder in nicht schallgedämmten Gebäuden ungestört zu genießen". Zum anderen hält es die Bürgerinitiative "auf Grund der Verflechtungen zwischen Rheingau Musik Festival, Luftverkehrswirtschaft, hessischer Landesregierung und Deutscher Flugsicherung" für durchaus möglich, dass "für die Zeit der Konzertaufführungen Flugrouten verlegt werden, um die Aufführungen nicht zu stören und dass dies in der Vergangenheit praktiziert worden ist".Ob das Rheingau Musik Festival gegen das Urteil des Landgerichts Mainz Berufung einlegen wird, ließ Intendant Herrmann noch offen: "Wir werden jetzt in Ruhe prüfen, wie wir mit dieser - für uns enttäuschenden und unverständlichen - Entscheidung umgehen."Das Rheingau Musik Festival feiert in diesem Jahr mit der 30. Ausgabe ein Jubiläum - und wartet vom 24. Juni bis 2. September mit Namen wie Francesco Tristano Grigory Sokolov oder Joy Denalane auf. "Artist In Residence" ist der Pianist Igor Levit . Im "Fokus" steht die Sopranistin Anna Lucia Richter, und im "Fokus Jazz" präsentiert das RMF Michael Wollny mit mehren Konzerten.

Quelle: MusikWoche

