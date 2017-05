Kiss, DJ BoBo und Luke Mockridge füllten Westfalenhalle

Großansicht Bei der Verleihung des Sold-Out-Awards (von links): Fred Handwerker (handwerker promotion), Gene Simmons (Kiss), Jill Ackermann, Jochen Meschke (beide Veranstaltungszentrum Westfalenhallen), Eric Singer, Paul Stanley, Tommy Thayer (alle Kiss) und Oliver Hoppe (Geschäftsführer Wizard Promotions) (Bild: Westfalenhallen Dortmund) Bei der Verleihung des Sold-Out-Awards (von links): Fred Handwerker (handwerker promotion), Gene Simmons (Kiss), Jill Ackermann, Jochen Meschke (beide Veranstaltungszentrum Westfalenhallen), Eric Singer, Paul Stanley, Tommy Thayer (alle Kiss) und Oliver Hoppe (Geschäftsführer Wizard Promotions) (Bild: Westfalenhallen Dortmund)

Großansicht Feierten das 25-jährige BoBo-Jubiläum (von links): Oliver Imfeld (Management DJ BoBo), Gabi Staszak (Veranstaltungszentrum Westfalenhallen), Rene Baumann alias DJ BoBo und Jochen Meschke (Bild: Westfalenhallen Dortmund) Feierten das 25-jährige BoBo-Jubiläum (von links): Oliver Imfeld (Management DJ BoBo), Gabi Staszak (Veranstaltungszentrum Westfalenhallen), Rene Baumann alias DJ BoBo und Jochen Meschke (Bild: Westfalenhallen Dortmund)

Großansicht Wieder ausverkauft (von links): Lars Hoffmann (Contra Promotion), Steffi Bairlein (MTS Live), Luke Mockridge, Jill Ackermann und Jochen Meschke (beide Veranstaltungszentrum Westfalenhalle) (Bild: Westfalenhallen Dortmund) Wieder ausverkauft (von links): Lars Hoffmann (Contra Promotion), Steffi Bairlein (MTS Live), Luke Mockridge, Jill Ackermann und Jochen Meschke (beide Veranstaltungszentrum Westfalenhalle) (Bild: Westfalenhallen Dortmund)

Zwei Sold-Out-Awards und ein Jubiläum: Vom 12. bis 14. Mai 2017 gab es für die Betreiber der Westfalenhallen Dortmund viel zu feiern bei den Shows von Kiss DJ BoBo und Luke Mockridge . Die Feierlichkeiten begannen am 12. Mai mit dem ausverkauften Gastspiel von Kiss.Das von Wizard Promotions und handwerker promotion als örtlichem Partner veranstaltete Konzert bildete den Auftakt der aktuellen Kiss-Deutschlandtournee. Vor der mit gut 12.000 Fans ausverkauften Show übereichten Jochen Meschke , Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums Westfalenhallen, und Jill Ackermann (ebenfalls vom Veranstaltungszentrum Westfalenhallen) als Dankeschön Sold-Out-Awards sowie Körbe mit Dortmunder Spezialitäten an die Musiker, den örtlichen Veranstalter Fred Handwerker sowie an Oliver Hoppe , Geschäftsführer Wizard Promotions.Am Samstag gab es dann ein Jubiläum zu feiern. DJ BoBo begeht auf der aktuellen Tour sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. In dieser Zeit war er immer wieder in Dortmund zu Gast. Sein Konzert am 13. Mai war sein insgesamt zehnter Auftritt in der Westfalenhalle. 70.000 Menschen sahen den Schweizer hier in den vergangen 25 Jahren. Jochen Meschke und Gabi Staszak vom Veranstaltungszentrum Westfalenhallen tischten zum Dank für die lange und gute Zusammenarbeit eine Jubiläumstorte auf.Am Sonntag kehrte Luke Mockridge in die Westfalenhalle zurück. Der Comedian hat die Dortmunder Arena zum wiederholten Mal ausverkauft und bekam dafür von Jochen Meschke und Jill Ackermann einen Sold-Out-Award und einen Präsentkorb mit Dortmunder Spezialitäten. Tourveranstalter ist MTS Live , als örtlicher Partner war in Dortmund Contra Promotion dabei.

