Kingstar verkauft 160.000 Karten für erste Hälfte der Broilers-Tour

Nach drei Konzerten in der Schweiz beginnt am 2. und 3. März 2017 mit ausverkauften Konzerten in der Halle Münsterland die von Kingstar gebuchte Deutschlandtour der Broilers . Insgesamt sind für die erste Hälfte der Tour laut Veranstalterangaben bereits 160.000 Tickets verkauft.Viele Konzerte wie etwa in Hamburg, Trier, Berlin, Hannover und Leipzig sind ausverkauft. In einigen Städten wurden Zusatzkonzerte angesetzt, in anderen gibt es nur noch Restkarten.Im Sommer tritt die Band bei mehreren Festivals als Headliner oder Co-Headliner auf. Darüber hinaus spielen die Broilers zwei eigene Open Airs in Dresden am Elbufer und in der Wuhlheide Berlin.Mit ihrem neuen Album "(sic!)" gelang den Broilers aus dem Stand der Sprung an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Es ist nach dem mit Gold ausgezeichneten Longplayer "Noir" aus dem Jahr 2014 ihr zweites Nummer-eins-Album in Folge und das erste, das die Band auf dem eigenen Label Skull & Palms Recordings veröffentlicht hat.02.03.17 Münster, Halle Münsterland (Ausverkauft)03.03.17 Münster, Halle Münsterland (Ausverkauft)04.03.17 Trier, Arena (Ausverkauft)07.03.17 Hannover, Swiss Life Hall (Ausverkauft)10.03.17 Berlin, Max-Schmeling-Halle (Ausverkauft)11.03.17 Leipzig, Arena (Ausverkauft)16.03.17 Hamburg, Sporthalle (Ausverkauft)17.03.17 Hamburg, Sporthalle (Zusatzkonzert)18.03.17 Rostock, Stadthalle24.03.17 Erfurt, Messehalle25.03.17 Köln, Lanxess Arena31.03.17 AT-Wien, Gasometer01.04.17 München, Zenith06.04.17 Nürnberg, Arena07.04.17 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle08.04.17 Kempten, bigBOX13.04.17 Bremen, ÖVB-Arena15.04.17 Frankfurt, Festhalle14.07.17 Dresden, Filmnächte am Elbufer15.07.17 Berlin, Wuhlheide02.-04.06.17 Rock am Ring02.-04.06.17 Rock im Park15.-17.06.17 Nova Rock01.07.17 Vainstream Rockfest20.-23.07.17 Deichbrand Festival09.-13.08.17 Open Flair Festival

