Kingstar hat 35.000 Tickets für die 187 Strassenbande verkauft

Großansicht Live gefragt: 187 Strassenbande (Bild: Kingstar) Live gefragt: 187 Strassenbande (Bild: Kingstar)

Nach dem Erfolg der jüngsten Tour der 187 Strassenbande, für die der Veranstalter Kingstar mehr als 35.000 Tickets abgesetzt hat, stehen nun einige Festivaltermine für die HipHop-Formation an. So ist die 187 Strassenbande unter anderem bei Rock am Ring, Rock im Park und beim österreichischen Festival Nova Rock.dabei.Und auch in den Charts ist die Rap-Crew um Gzuz und Bonez MC erfolgreich. Derzeit sind 187 Strassenbande mit der beim Label Distri erschienenen EP "187 Allstars" und dem darauf enthaltenen Song "10 Jahre" in den Offiziellen Deutschen Charts vertreten.

Quelle: MusikWoche

