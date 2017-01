Kick-Media AG eröffnet Berliner Büro

Die Kölner Kick-Media AG verfügt nach einer Pause von zehn Jahren fortan neben ihrem Hauptquartier am Rhein wieder über ein Außenbüro in Berlin. Die Leitung der Dependance in der Hauptstadt - bei Kick Media bezeichnet man das Büro an der Schönhauser Allee 161a bereits als "ständige Vertretung" in Berlin - übernimmt Claudia von Spreckelsen , Head of Strategie & Service Kick-Media AG.Mit dem zusätzlichen Standort will die Kick-Media AG "ihre Aktivitäten und Kooperationen im Norden und Osten Deutschlands" stärken und "die Zusammenarbeit mit den Medienstädten Leipzig, Berlin und Hamburg" ausweiten, heißt es aus Köln.Die gelernte Historikerin und Anglistin Claudia von Spreckelsen begann ihre Laufbahn in den 90er-Jahren bei RTL und Fremantle und arbeitet seit 2001 für die Kick-Media-Firmengruppe, wo sie unter anderem die Karrieren von Barbara Schöneberger Sandra Maischberger und Thomas Hermanns begleitet. Über mehrere Jahre fungierte sie als Geschäftsführerin der Kick-Media-Tochter Pool Position Management, wechselte 2014 zur Holding und leitet seitdem den Bereich Strategie & Service."Ich freue mich sehr, dass wir mit Claudia von Spreckelsen eine extrem erfahrene und sehr geschätzte Kollegin zum Aufbau unseres neuen Standortes in Berlin gewinnen konnten", erklärt Alexander Elbertzhagen , Vorstand Kick-Media AG. "Sie ist bestens vernetzt, hat hervorragende Ergebnisse vorzuweisen und wird in Berlin Ansprechpartnerin für neue Projekte, talentierte Künstler und Medienmacher sein."

