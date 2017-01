KBK schließt Partnerschaft mit Magnificent Music

Großansicht Neue Partner (von links): Alexander Schulze (Inhaber Magnificent Music), Klaus Bönisch (Geschäftsführer KBK), Kristin Schlegel (Bookingassistenz Magnificent Music) und Henry Wardeck (Agent Magnificent Music) (Bild: KBK/MM) Neue Partner (von links): Alexander Schulze (Inhaber Magnificent Music), Klaus Bönisch (Geschäftsführer KBK), Kristin Schlegel (Bookingassistenz Magnificent Music) und Henry Wardeck (Agent Magnificent Music) (Bild: KBK/MM)

Die KBK Künstler- und Konzertagentur kooperiert künftig exklusiv mit der Berliner Bookingagentur Magnificent Music, die nun als Subdivision unter dem Dach des zur DEAG gehörenden Konzertveranstalters fungiert.Der Künstlerstamm des 2006 von Alexander "Äxl" Schulze als sogenannte Boutique Agentur gegründeten Unternehmen umfasst rund 30 internationale, zeitgenössische Bands aus dem Bereich Classic- und Retro- Rock. So betreut die Agentur unter anderem Kadavar, Spidergawd, DeWolff, Wucan und Baby Woodrose. Pro Jahr realisiert Magnificent Music zwischen 350 und 450 Auftritte im In- und Ausland."Die Kooperation hat den Ausbau eines attraktiven zeitgenössischen Rosters im Bereich Rockmusik zum Ziel", heißt es aus Berlin. Die Bands wolle man dabei in allen Phasen der Künstlerentwicklung begleiten - angefangen bei den ersten Clubgigs"KBK hat traditionell große Rockacts in Deutschland präsentiert", sagt KBK-Chef Klaus Bönisch . "Die junge Generation hat wieder verstärktes Interesse an 'handmade Rock' und es gibt wieder eine Vielzahl von sehr jungen Rockbands, auch aus Deutschland. Es wird Zeit für neue große Rockbands. Dem haben wir durch die Kooperation mit Magnificent Music Rechnung getragen."Alexander "Äxl" Schulze habe in der Vergangenheit gutes Gespür bewiesen und verfüge mit seiner Agentur über eine "hervorragende Vernetzung" zu deutschen und europäischen Clubs, so Bönisch weiter. "Wir können nunmehr auch über unsere Kontakte Bands für den Clubbereich akquirieren und sie über das Netzwerk von Äxl präsentieren."Erste Beispiele seien Simo und The Marcus King Band. Das Ziel sei es, diese Formationen gemeinsam auch auf größeren Bühnen zu etablieren, kündigen die Partner an.Schulze ist stolz darauf, das nächste Kapitel in der Entwicklung von Magnificent Music nun zusammen mit KBK zu gestalten. "Es ist uns eine große Ehre, mit einem so traditionsreichen Veranstalter zusammenzuarbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir uns als Boutique Agentur mit diesem starken Partner im Rücken weiter professionalisieren können und dass wir unseren Künstlern in jeder Größenordnung einen noch besseren Service bieten werden."Magnificent Music gesellt sich dabei im Hause KBK zu der bereits bestehenden Subdivision Visionary Collective, die sich vor allem um neue Künstler aus den Bereichen Pop, R&B und Contemporary kümmert.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen