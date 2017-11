Kassettenverkäufe in UK verdoppeln sich

Großansicht Gibt es als limitierte Version im Onlineshop von Kasabian: "For Crying Out Loud" auf Kassette (Bild: Columbia Records) Gibt es als limitierte Version im Onlineshop von Kasabian: "For Crying Out Loud" auf Kassette (Bild: Columbia Records)

In Großbritannien erlebte die Musikkassette 2017 ein kleines Revival. Im Vergleich zu 2016 hat sich der Umsatz mit Kassetten in diesem Jahr um 112 Prozent gesteigert, wie eine aktuelle Auswertung der Official Charts Company (OCC) ergab Demnach sind Kassetten derzeit das am schnellsten wachsende Format in Großbritannien, was unter anderem an Veröffentlichungen von bekannten Künstlern wie Royal Blood, Jay Z und Lana Del Ray liegt. Allein 2017 kamen insgesamt mehr als 80 Alben als sogenannte MusiCassette in den Handel, von denen zusammengezählt fast 20.000 Stück abgesetzt wurden, wie es bei der OCC heißt. Am erfolgreichsten war dabei der Soundtrack "Guardians Of The Galaxy - Awesome Mix 2" mit 3120 verkauften Einheiten. Das erfolgreichste Künstleralbum auf Kassette stammt von der Rockband Kasabian mit "For Crying Out Loud" (1026 Einheiten).Zum Gesamtmarkt der britischen Musikindustrie steuert der MC-Verkauf aber dennoch weniger als ein Prozent bei und bildet damit weiterhin eine kleine Nische.Auch hierzulande hält sich der Retrotrend noch in Grenzen: Georg Sobbe , Leiter Marktforschung und Entwicklung beim Bundesverband Musikindustrie (BMVI) , kann zumindest bislang keine Steigerungen wie in Großbritannien erkennen. Dennoch sei der Umsatz mit Kassetten allein im ersten Halbjahr 2017 um vierzehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und auch nach abgesetzten Exemplaren verzeichneten die Tapes in Deutschland von Anfang Januar bis Ende Juni ein Wachstum von zwölf Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie Sobbe auf Nachfrage von MusikWoche erläutert.Im direkten Vergleich der Stückzahlen aber hat Deutschland die Nase klar vor Großbritannien: Rund 65.000 hierzulande abgesetzte Kassetten im ersten Halbjahr übertreffen die Gesamtzahlen aus Großbritannien bis dato um das Dreifache.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen