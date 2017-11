Kartellamt untersagt Übernahme von Four Artists durch CTS Eventim

Großansicht Das Kartellamt stoppte seinen Übernahmeplan: Klaus-Peter Schulenberg, CEO CTS Eventim (Bild: CTS Eventim) Das Kartellamt stoppte seinen Übernahmeplan: Klaus-Peter Schulenberg, CEO CTS Eventim (Bild: CTS Eventim)

Die Übernahme der Mehrheitsanteile von Four Artists durch CTS Eventim ist zunächst gestoppt. Das Bundeskartellamt hat die im März 2017 kommunizierte Akquise untersagt. Das meldet die Behörde am 23. November 2017."CTS Eventim ist als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems in Deutschland marktbeherrschend", sagt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts. "Veranstalter von Konzerten oder Tourneen sind auf CTS ebenso angewiesen wie Vorverkaufsstellen, die Tickets vertreiben wollen. Zudem besitzt CTS Eventim eine sehr starke Marktstellung beim Ticketvertrieb über den eigenen Onlineshop und hat bereits in der Vergangenheit verschiedene Veranstalter in seine Konzernstruktur integriert."Mundt befürchtet: "Durch den Erwerb von Four Artists würde das Unternehmen Kontrolle über weitere, relevante Ticketkontingente erhalten und seine Marktposition weiter ausbauen."Laut Einschätzung des Kartellamts würden über CTS Eventim 60 bis 70 Prozent aller Karten vertrieben, die in Deutschland über Ticketsysteme verkauft werden. Die Marktposition von CTS Eventim werde zusätzlich verstärkt durch den konzerneigenen Onlineshop eventim.de, teilt die Behörde mit. "Außerdem hat CTS Eventim durch zahlreiche konzerneigene Veranstalter und Exklusivverträge einen gewichtigen Anteil des Gesamtmarktvolumens an das eigene System gebunden."In der Mitteilung des Kartellamts heißt es weiter: "Für die Marktbeherrschung sprechen insbesondere auch indirekte Netzwerkeffekte, die bei der Plattform von CTS Eventim zwischen den angeschlossenen Veranstaltern auf der einen und den VVK-Stellen und Endkunden auf der anderen Seite zur Wirkung kommen, sowie ein Vorsprung des Unternehmens im Vergleich zu Wettbewerbern beim Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten."Nach Einschätzung des Bundeskartellamtes würde der Erwerb von Four Artists zu einer Verstärkung der bereits bestehenden marktbeherrschenden Stellung von CTS auf dem Markt für Ticketsystemdienstleistungen gegenüber Veranstaltern und VVK-Stellen führen und damit zu einer "erheblichen Behinderung wirksamen Wettbewerbs" auf den betroffenen Märkten.Konkret würde CTS Eventim mit Four Artists einen bedeutenden Veranstalter in seinen Konzern integrieren und damit zusätzliche Ticketkontingente in einer Größenordnung zwischen 500.000 und einer Million Tickets pro Jahr an das eigene System binden. "Die Expansionsmöglichkeiten von konkurrierenden Ticketsystemanbietern würden dadurch geschwächt."In einer ersten Stellungnahme teilt CTS Eventim auf Nachfrage von MusikWoche mit: "Wir haben den Beschluss des Kartellamts zur Kenntnis genommen und prüfen derzeit die Begründung. Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass die Übernahme von Four Artists genehmigungsfähig ist und behalten uns rechtliche Schritte gegen den Entscheid vor."Aus der Pressemitteilung des Bundeskartellamts geht auch hervor, dass es derzeit auch ein Verfahren gegen CTS Eventim wegen des "Verdachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch den Abschluss von Exklusivverträgen mit Veranstaltern und Vorverkaufsstellen" führt. Eine Entscheidung in diesem Verfahren solle "zeitnah" erfolgen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen