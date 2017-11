Karsten Jahnke zum 80. Geburtstag: "Wir haben unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht"

Großansicht Feiert seinen 80. Geburtstag: Karsten Jahnke (Bild: Steven Haberland) Feiert seinen 80. Geburtstag: Karsten Jahnke (Bild: Steven Haberland)

Am 22. November feiert Karsten Jahnke seinen 80. Geburtstag. Der Veranstalter spricht nicht nur über die 45-jährige Geschichte seines Unternehmens, sondern auch über die zunehmende Marktkonzentration und seine Leidenschaft für den Jazz.Sie feiern nun einen runden Geburtstag, aber auch die Karsten Jahnke Konzertdirektion kann als Unternehmen auf ein Jubiläum zurückblicken - nämlich auf 45 Jahre, ist das korrekt?Nun, ich habe zehn Jahre lang nur nebenbei Konzerte veranstaltet, während ich als Kaufmann in einer Exportfirma gearbeitet habe. Erst 1970 habe ich mich selbstständig gemacht, das Unternehmen aber erst 1972 ins Handelsregister eintragen lassen, von daher kann man das so sehen.Welches Fazit ziehen Sie denn aus diesen Jahren?Ich bin zufrieden, auch wenn es dazu gehört, dass man ab und an Flops veranstaltet. Und da ich ja ausgesprochener Jazz-Liebhaber bin, wagt man sich auch an Themen heran, bei denen man von vornherein weiß, dass man ein Minusgeschäft macht. Glücklicherweise lag ich nie total daneben. Es macht ja einen Unterschied, ob man im Vorfeld mit 1000 oder 10.000 Besuchern kalkuliert. Denn wenn dann nur 800 Leute kommen, hat der mit einer Erwartung von 10.000 Menschen schlechte Karten.In all den Jahren ist die Karsten Jahnke Konzertdirektion ein unabhängiges Unternehmen geblieben. War Ihnen das wichtig?Ja, das lag mir schon am Herzen. Und ich bin sehr stolz auf meinen Enkel Ben, der die Firma übernimmt und inzwischen mein Geschäftsführer ist. Er hat einen guten Weg eingeschlagen. Irgendwann ist man selber einfach nicht mehr up to date, ob ein Act nun der richtige für das Unternehmen ist oder nicht. Aber Ben hat stets die richtige Nase bewiesen, und darüber bin ich sehr happy.Wie schwer war es denn, unabhängig zu bleiben? Gab es jemals Übernahmeangebote?Nein, nicht wirklich. Die Leute wussten wohl von vornherein, dass das mit mir nicht zu machen war. Und auch für unabhängige Veranstalter gibt es nach wie vor genügend Nischen, um erfolgreich zu sein. Was ich indes für gefährlich halte, ist die Finanzkraft der börsennotierten Konzerne, die inzwischen den Livemarkt beherrschen.Viele sagen ja auch, dass diese Konzerne nicht nur eine Gefahr für den Markt seien, sondern auch eine Chance, weil sie unter dem ganz großen Geschäft Raum lassen für kleinere Unternehmen. Stimmen Sie dem zu?Ganz eindeutig. Es ist ja nun einmal so, dass sich die Konzerne um junge, noch unbekannte Acts nicht so kümmern können wie um ihre großen, etablierten Acts. Zudem lebt unser Geschäft von persönlichen Beziehungen, und wenn man schon so lange dabei ist wie wir, profitiert man natürlich davon. Gleichwohl habe ich auch dort schon Enttäuschungen erlebt, wenn ein Künstler, den man über lange Jahre aufgebaut hat, plötzlich woanders hingeht. Aber das gehört zu einem freien Markt dazu, das muss man sportlich nehmen.Das vollständige Interview lesen Abonnenten in MusikWoche, Heft 47/2017, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

