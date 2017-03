Karsten Jahnke bilanziert ausverkaufte Clubtournee von Max Giesinger

Großansicht Spielte eine ausverkaufte Clubtournee vor mehr als 25.000 Fans: Max Giesinger (Bild: MusikWoche) Spielte eine ausverkaufte Clubtournee vor mehr als 25.000 Fans: Max Giesinger (Bild: MusikWoche)

Alle 24 Konzerte der jüngsten Clubtournee von Max Giesinger waren seit Wochen ausverkauft. Veranstalter Karsten Jahnke freut sich über mehr als 25.000 verkaufte Tickets. Zudem war die "Der Junge, der rennt"-Tour 2017" die bisher erfolgreichste Tournee in der Karriere von Max Giesinger.Das Abschlusskonzert des Wahl-Hamburgers ging am 3. März 2017 vor ebenfalls ausverkaufter Kulisse im Karlsruher Tollhaus über die Bühne. Die Show war jedoch nicht das letzte Konzert in diesem Jahr. Die Karsten Jahnke Konzertdirektion hat bereits 80 weitere Konzerte und Festivalauftritte für das restliche Jahr bestätigt. Derzeit laufen die Planungen für eine Herbsttournee.Zunächst aber richten sich die Augen nach Frankfurt, wo am 3. April der LEA verliehen wird. Max Giesinger ist dort in der Kategorie "Clubtournee des Jahres" nominiert.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen