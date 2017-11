Karlsruher Fest verpflichtet Bosse und Simple Minds

Großansicht Kehren 2018 zu Das Fest zurück: die Simple Minds (Bild: Dean Chalkley) Kehren 2018 zu Das Fest zurück: die Simple Minds (Bild: Dean Chalkley)

Mit Bosse, den Simple Minds, Von Wegen Lisbeth und Losamol stehen die ersten Künstler fest, die vom 20. bis 22. Juli bei der 34. Ausgabe des Festivals Das Fest in Karlsruhe auftreten. Bosse und die Simple Minds haben dabei bereits schon Fest-Erfahrung: der deutsche Singer/Songwriter gehörte 2013 zum Line-up, 1997 waren die Schotten schon einmal dabei.Der Besuch der von KEG Karlsruhe Event ausgerichteten Veranstaltung in der Günther-Klotz-Anlage ist nach wie vor kostenlos, für die Bereiche vor den Bühnen müssen die Zuschauer jedoch Tickets erwerben, die für 2018 erstmals zehn Euro kosten und die kostenlose Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Karlsruhe beinhalten. "Dies sorgt für eine umweltfreundliche Anreise, verbessert die CO2-Bilanz und damit auch die Situation für die unmittelbaren Anwohner, welche bisher unter dem erhöhten Individualverkehrsaufkommen leiden mussten", heißt es aus Karlsruhe.Ein Teil der Mehreinnahmen aus dem erhöhten Ticketpreis fließt zudem in die Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen bei der Veranstaltung. "Bereits in den vergangenen Jahren ist erheblich in die Sicherheit investiert worden, doch auch zukünftig erfordern technologische Entwicklungen wie auch neue Gefahrenpräventionen ein permanentes Engagement in punkto Sicherheit", teilen die Veranstalter mit.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen