Kapitalerhöhung der DEAG vollzogen

Großansicht Konnte frische Millionen für die Expansionspläne akquirieren: DEAG-Vorstandschef Peter Schwenkow (Bild: DEAG) Konnte frische Millionen für die Expansionspläne akquirieren: DEAG-Vorstandschef Peter Schwenkow (Bild: DEAG)

Die Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) hat ihre angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe sämtlicher angebotenen 2.044.089 neuen Stückaktien nach eigenen Angaben "erfolgreich platziert".Der Bruttoemissionserlös der Transaktion beträgt demnach 4.905.813,60 Euro. Die DEAG beabsichtigt, diese Millionen zur Finanzierung der geplanten Erweiterung des Geschäfts in Großbritannien sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums des Konzerns zu verwenden.Die Frist zum Bezug der neuen Aktien begann am 5. Mai 2017 und endete am 22. Mai. Neue Wertpapiere, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen worden seien, habe der Konzern demnach im Rahmen einer Privatplatzierung "qualifizierten Anlegern" in der Bundesrepublik Deutschland und in "ausgewählten anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie außerhalb von Kanada, Japan und Australien" zum Erwerb angeboten. Der Platzierungspreis habe dabei dem Bezugspreis entsprochen.Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhe sich nunmehr um 2.044.089 Euro von bislang 16.353.334 auf jetzt 18.397.423,00 Euro nach Ausgabe der "auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von einem Euro je Aktie nach Eintragung im Handelsregister". Die neuen Aktien seien rückwirkend vom 1. Januar 2016 an gewinnberechtigt und sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und voraussichtlich am 26. Mai 2017 in den Handel einbezogen werden.Die Kapitalerhöhung hat laut der DEAG die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA mit Sitz in Frankfurt/M. "als Sole Lead Manager begleitet".

Quelle: MusikWoche

