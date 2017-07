Kanye West im Zwist mit Tidal und Jay Z

Großansicht Ist sich mit Jay Z angeblich uneins über die gemeinsame Zukunft bei Tidal: Kanye West (Bild: Inez and Vinoodh) Ist sich mit Jay Z angeblich uneins über die gemeinsame Zukunft bei Tidal: Kanye West (Bild: Inez and Vinoodh)

Bei der Übernahme von Tidal gehörte Kanye West im Frühjahr 2015 mit zu den Unterstützern des neuen Eigentümers Jay Z. Anfang 2016 brachte Kanye West dann sein Album "The Life Of Pablo" zunächst exklusiv via Tidal auf den Markt. Wenige Wochen konnte Tidal frische Abonnentenzahlen in dreifacher Millionenhöhe melden, die allerdings später in Zweifel gezogen wurden.Nun scheinen zudem die Bande zwischen den einstigen Partnern Kanye West und Jay Z zerrissen. Dabei geht es angeblich um Geld:Nach Informationen der zumeist bestens informierten Klatschnachrichtenseite "TMZ" sollen zuletzt vor allem die Anwälte beider Seiten miteinander gesprochen haben. Demnach wolle Kanye West raus aus seinem Vertrag mit Tidal, fordere ausstehende Gelder und drohe mit einer Klage. Bei Tidal wiederum soll man Zahlungen mit Verweis auf nicht abgelieferte Videoclips ablehnen.Von exklusiven Streamingdeals scheint Kanye West derweil nicht mehr viel zu halten: Künftige Veröffentlichungen wolle der Künstler über möglichst viele Dienste verbreiten, kocht "TMZ" die Story inzwischen weiter

Quelle: MusikWoche

