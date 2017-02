Kandidaten für den Echo Jazz 2017 fix

Großansicht Gleich doppelt für eine Auszeichnung beim Echo Jazz 2017 nominiert: Joachim Kühn (Mitte) mit den Mitgliedern des New Trio, Eric Schaefer (links) und Chris Jennings (Bild: ACT/Lena Semmelroggen) Gleich doppelt für eine Auszeichnung beim Echo Jazz 2017 nominiert: Joachim Kühn (Mitte) mit den Mitgliedern des New Trio, Eric Schaefer (links) und Chris Jennings (Bild: ACT/Lena Semmelroggen)

Großansicht In der Newcomer-Kategorie für den Echo Jazz 2017 nominiert: die Berliner Pianistin Clara Haberkamp (Bild: Stefanie Marcus) In der Newcomer-Kategorie für den Echo Jazz 2017 nominiert: die Berliner Pianistin Clara Haberkamp (Bild: Stefanie Marcus)

Kategorie 1: Ensemble national

Arne Jansen Trio - Nine Firmaments (Traumton Records)

Joachim Kühn New Trio - Beauty & Truth (ACT Music)

Pablo Held Trio - Lineage (Pirouet Records)

Kategorie 2: Ensemble international

Branford Marsalis Quartet - Upward Spiral (Okeh/Sony Music)

Nils Petter Molvaer - Band Buoyancy (Okeh/Sony Music)

Joshua Redman & Brad Mehldau - Nearness (Nonesuch/Warner Music)

Kategorie 3: Sänger/Sängerin national

Uschi Brüning - So Wie Ich (Edel Content)

Lucia Cadotsch - Speak Low yellowbird

Max Mutzke - Experience (Columbia/Sony Music)

Kategorie 4: Sänger/Sängerin international

Norah Jones - Day Breaks (Blue Note/Universal Music)

Gregory Porter - Take Me To The Alley (Blue Note/Universal Music)

Dhafer Youssef - Diwan Of Beauty And Odd (Okeh/Sony Music)

Kategorie 5: Instrumentalist/in national Piano/Keyboards

Pablo Held - Lineage (Pirouet Records)

Joachim Kühn - Beauty & Truth (ACT Music)

Michael Wollny - Tandem (ACT Music)

Kategorie 6: Instrumentalist/in international Piano/Keyboards

Kenny Barron - Book Of Intuition (Impulse/Universal Music)

David Helbock - Into The Mystic (ACT Music)

Brad Mehldau - Nearness (Nonesuch/Warner Music)

Kategorie 7: Instrumentalist/in national Saxophon/Woodwinds

Daniel Erdmann - Daniel Erdmann's Velvet Revolution (BMC/note 1)

Lutz Häfner - No Lonely Nights (Care)

Rolf Kühn - Spotlights (MPS/Edel)

Kategorie 8: Instrumentalist/in international Saxophon/Woodwinds

Branford Marsalis - Upward Spiral (Okeh/Sony Music)

Émile Parisien - Sfumato (ACT Music)

Joshua Redman - Nearness (Nonesuch/Warner Music)

Kategorie 9: Instrumentalist/in national Drums/Percussion

Moritz Baumgärtner - Stroy (Traumton Records)

Diego Piñera - My Picture (Octason Records)

Eric Schaefer - Beauty & Truth (ACT Music)

Kategorie 10: Instrumentalist/in international Drums/Percussion

Jeff Ballard - Blues And Ballads (Nonesuch/Warner Music)

Peter Erskine - How Long Is Now? (ACT Music)

Antonio Sanchez - The Unity Sessions (Nonesuch/Warner Music)

Kategorie 11: Instrumentalist/in national Bass/Bassgitarre

Petter Eldh - Speak Low (yellowbird)

Eva Kruse - On The Mo (Redhorn Records)

Lisa Wulff - Encounters (nasswetter music group/fours entertainment)

Kategorie 12: Instrumentalist/in international Bass/Bassgitarre

Omer Avital - Abutbul Music Jazz Village (Shavit Music Group)

Lars Danielsson - Sun Blowing (ACT Music)

Esperanza Spalding - Emily's D+Evolution (Concord Music/Universal Music)

Kategorie 13: Instrumentalist/in national Blechblasinstrumente/Brass

Andreas Binder - Die Abenteurer (Fine Music/GLM)

Frederik Köster - Canada (Traumton Records)

Joo Kraus - Public Jazz Society (Skip Records)

Kategorie 14: Instrumentalist/in international Blechblasinstrumente/Brass

Theo Croker - Escape Velocity (Okeh/Sony Music)

Nils Petter Molvaer - Buoyancy (Okeh/Sony Music)

Cuong Vu - Cuong Vu Trio Meets Pat Metheny (Nonesuch/Warner Music)

Kategorie 15: Instrumentalist/in national Gitarre

Andreas Dombert- 35 (enja/yellowbird)

Arne Jansen - Nine Firmaments (Traumton Records)

Peter Meyer - Stroy (Traumton Records)

Kategorie 16: Instrumentalist/in international Gitarre

Bill Frisell - When You Wish Upon A Star (Okeh/Sony Music)

Charlie Hunter - Everybody Has A Plan Until They Get Punched... (Ground Up/Universal Music)

John Scofield - Country For Old Men (Impulse/Universal Music)

Kategorie 17: Instrumentalist/in Besondere Instrumente

Hamilton De Holanda (Mandoline) - Samba De Chico (MPS/Edel)

Vincent Peirani (Akkordeon) - Tandem (ACT Music)

Dhafer Youssef (Oud) - Diwan Of Beauty And Odd (Okeh/Sony Music)

Kategorie 18: Large Ensemble

Marius Neset & London Sinfonietta - Snowmelt (ACT Music)

Nils Landgren Ensemble & Bochumer Symphoniker - Some Other Time (ACT Music)

Snarky Puppy - Culcha Vulcha (Ground Up/Universal Music)

Kategorie 19: Newcomer

Clara Haberkamp Trio - Orange Blossom (Traumton Records)

Lammel ' Lauer ' Bornstein - Look At Me (Traumton Records)

Anna-Lena Schnabel - Books, Bottles & Bamboo (enja)

Parallel zur Bestätigung von Termin und Austragungsort des Echo Jazz 2017 - die Preisgala findet am 1. Juni auf dem Werftgelände von Blohm + Voss in Hamburg statt - gaben die Veranstalter vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) auch die Nominierten für den Musikpreis bekannt. 57 Kandidaten gehen in 19 Kategorien ins Rennen um den Echo Jazz. Auf zwei Nennungen in den verschiedenen Solo- und Ensemble-Sparten kommen nationale Künstler wie Joachim Kühn, Arne Jansen oder Pablo Held, aber auch internationale Acts wie Brad Mehldau, Joshua Redman, Nils Petter Molvaer oder Branford Marsalis.Beim BVMI verweist man zudem auf bereits gefeierte Newcomer wie Anna-Lena Schnabel oder das Clara Haberkamp Trio, auf renommierte nationale Künstler wie Joo Kraus oder Max Mutzke oder internationale Jazz-Größen wie Norah Jones, die ebenfalls zu den diesjährigen Nominierten gehören. Diese Auswahl zeige "den Jazz in all seinen Facetten". Unklar bleibt indes, ob die Nennung mancher Namen bereits einen Ausblick auf mögliche Liveauftritte bei der Preisgala zulässt.BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke erinnert bei der Bekanntgabe der Nominees an die Verleihung des Musikpreises 2015, die auch damals schon am Elbjazz-Vorabend auf dem Werftgelände von Blohm + Voss stattfand: "Der Echo Jazz im Hamburger Hafen, das war vor zwei Jahren ein besonderer Abend: toller Jazz und eine großartige Kulisse mit echtem Seemannswetter. Auf das Wetter haben wir zwar keinen Einfluss, aber was die Musik angeht, ist die Nominiertenauswahl auch dieses Mal hochkarätig und äußerst vielversprechend mit großen nationalen wie internationalen Künstlern." Deshalb freue er sich "auf eine stimmungsvolle Jazz-Soiree gemeinsam mit unseren langjährigen großartigen Partnern, dem NDR, der Hamburger Kulturbehörde und Skoda, denen neben den anderen Partnern, die diesen Abend möglich machen, großer Dank gebührt."Hamburg stellt bei der achten Verleihung des Musikpreises bereits zum fünften Mal die Kulisse für den Echo Jazz und steht auch für 2018 als Austragungsort fest."Wenn in Hamburg Größen der Jazz-Musik und junge Talente im Rampenlicht stehen, ist der NDR wieder mit Mikrofonen und Kameras dabei", bestätigt NDR -Intendant Lutz Marmor das Engagement des Senders. "Durch unsere Berichte und Übertragungen vom Echo Jazz in Radio, Fernsehen und Internet können auch Jazzfans weit über Norddeutschland hinaus dabei sein." Beim NDR freue man sich, "bereits zum fünften Mal in Folge Medienpartner dieser einzigartigen Veranstaltung zu sein".

Quelle: MusikWoche

