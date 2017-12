Kanadische Beteiligungsgesellschaft Onex kauft SMG

Großansicht Gehört nun zu einer kanadischen Beteiligungsgruppe: die König-Pilsener-Arena in Oberhausen (Bild: SMG) Gehört nun zu einer kanadischen Beteiligungsgruppe: die König-Pilsener-Arena in Oberhausen (Bild: SMG)

Die weltweit aktive Spielstättenbetreibergesellschaft SMG , die in Deutschland unter anderem die König-Pilsener-Arena in Oberhausen betreibt, hat mit der kanadischen Beteiligungsgesellschaft Onex Corporation einen Käufer gefunden. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass Live Nation angeblich an der Gesellschaft interessiert gewesen sei. Onex will den Übernahmevorgang Anfang 2018 abschließen Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, Medienberichten zufolge dürfte das Geld jedoch aus einem Fond stammen, der Onex jüngst sieben Milliarden Dollar in die Kassen gespült hat.Zuletzt gehörte SMG, die weltweit hunderte Arenen, Stadien, Theater, Amphitheater und Messezentren betreibt, der Investorengruppe Northlane Capital Partners, einer Ausgründung von American Capital."Onex schätzt die tiefen und engen Beziehungen, die unsere Manager zu den städtischen Verwaltungen aufgebaut haben", sagt Wes Westley, CEO SMG. Amir Motamedi, Managing Director Onex, bezeichnet SMG in einem Statement zudem als den "Gold-Standard" in Sachen Spielstätten-Management .

Quelle: MusikWoche

