Kamè Entertainment nimmt Jeff Ludovicus unter Vertrag

Großansicht Sein Debütalbum, "Dimanche", erscheint bei Eyala Records: Jeff Ludovicus (Bild: Kamè Entertainment) Sein Debütalbum, "Dimanche", erscheint bei Eyala Records: Jeff Ludovicus (Bild: Kamè Entertainment)

Der französische Jazzdrummer Jeff Ludovicus hat bei der Hamburger Kamè Entertainment GmbH unterschrieben, bei der auch die deutsch-ghanaische Sängerin Y'akoto unter Vertrag steht. Das Debütalbum des 1969 in Paris geborenen Künstlers erscheint am 17. März 2017 auf dem Kamè-Label Eyala Records im Vertrieb von Soulfood und Believe Digital "Jeff Ludovicus ist ein Glücksfall für uns", sagt Label-Chef Christian Kamè . "Selten habe ich einen so talentierten Musiker und bescheidenen Menschen getroffen. Umso mehr freuen wir uns riesig, sein erstes Album, 'Dimanche', veröffentlichen zu können."Der Musiker, der unter anderem mit Sofi Hellborg Gang, Idrissa Diop und St. Germain gearbeitet hat, schrieb die meisten Songs für das Album in den Jahren 2010 bis 2014, als er mit anderen Künstlern unterwegs war. "Das Ambiente des Albums spiegelt meine Launen in diesen Momenten wider", erzählt Ludovicus.

Quelle: MusikWoche

