Kaleo und Rival Sons eröffnen für die Rolling Stones

Bei den deutschen Konzerten der Rolling Stones , die von FKP Scorpio in Zusammenarbeit mit der DEAG veranstaltet werden, treten die Bands Kaleo und Rival Sons im Vorprogramm auf. In Hamburg, wo am 9. September die Deutschland- und Europatour der Rolling Stones beginnt, treten wie drei Tage später im Münchner Olympiastaion Kaleo auf.Einen Monat später in der Düsseldorfer Esprit Arena spielen Rival Sons ein Support-Set für Mick Jagger, Keith Richards und Co. Beide Bands - Kaleo und Rival Sons - stehen bei Warner Music unter Vertrag.Im österreichischen Spielberg tritt zudem John Lee Hooker Jr. mit den Stones auf, nachdem sein Vater John Lee Hooker bei dem legendären Konzert der Band in Atlantic City 1989 gemeinsam mit den Briten und Eric Clapton seinen Bluesklassiker "Boogie Chillum" gespielt hatte.

