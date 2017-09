Kaisermania 2018 in Rekordzeit ausverkauft

Großansicht Ist auch 2018 viel unterwegs: Roland Kaiser (Bild: Sandra Ludewig) Ist auch 2018 viel unterwegs: Roland Kaiser (Bild: Sandra Ludewig)

Die von Semmel Concerts veranstaltete Konzertreihe von Roland Kaiser am Dresdener Elbufer, Kaisermania, war binnen 30 Minuten ausverkauft - schneller als jemals zuvor. 2018 finden die Konzerte für rund 50.000 Besucher am 3. und 4. August sowie am 10. und 11. August statt.Zudem veranstaltet Semmel Concerts ab November 2018 eine Arenentour von Roland Kaiser, die bis in den März 2019 hineinreicht. Ein besonders Highlight für den Künstler soll zudem am 15. September über die Bühne gehen, wenn der Sänger erstmals ein eigenes Konzert auf der Waldbühne in seiner Heimatstadt Berlin gibt.Noch in diesem Jahr, am 20. Oktober, veröffentlicht die Sony-Music -Division AOR-Labelgroup zum 65. Geburtstag de Künstlers das neue Album, "Stromaufwärts - Kaiser singt Kaiser", auf dem der Echo-Preisträger neue Fassungen seiner bekanntesten Songs vorstellt.03.08.18 Filmnächte am Elbufer, Dresden04.08.18 Filmnächte am Elbufer, Dresden10.08.18 Filmnächte am Elbufer, Dresden11.08.18 Filmnächte am Elbufer, Dresden15.09.18 Berlin, Waldbühne15.11.18 Riesa, Sachsenarena16.11.18 Neubrandenburg, Jahnsportforum17.11.18 Schwerin, Sport- und Kongresshalle22.11.18 Mannheim, SAP Arena23.11.18 Köln, Lanxess Arena24.11.18 Oberhausen, König-Pilsener-Arena30.11.18 Leipzig, Arena - Leipzig01.12.18 Braunschweig, Volkswagen Halle02.12.18 Kiel, Sparkassen-Arena-Kiel07.12.18 Stuttgart, Porsche Arena08.12.18 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung09.12.18 AT-Wien, Wiener Stadthalle - Halle D01.03.19 Erfurt, Messe03.03.19 Bremen, ÖVB-Arena08.03.19 Rostock, Stadthalle Rostock - Saal 110.03.19 Magdeburg, GETEC-Arena14.03.19 CH-Zürich, Samsung Hall

Quelle: MusikWoche

