!K7 und Henrik Schwarz werden Partner

Zu den neuen Projekten, die der DJ und Produzent Henrik Schwarz gemeinsam mit dem Indieunternehmen !K7 umsetzt, gehört das Neoklassiklabel Between Buttons. Schwarz will sich bei der kuratorischen Arbeit für das Label, das eng mit dem ebenfalls für diese Art Musik ausgelegten Label 7K! kooperieren soll, auf akustische Klänge und zeitgenössische Kompositionen konzentrieren.Die erste Veröffentlichung auf Between Buttons ist "Works Piano", ein Minialbum von Henrik Schwarz, gefolgt von der EP "Aphorisms" von den syrischen Künstlern Khaled Kurbeh und dem Raman Khalaf Ensemble. Als Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz fungiert Indigo . Geplant sind auch EPs vom Klaviervirtuosen Bugge Wesseltoft und von anderen Produzenten, die hier ihre Unplugged-Seite zeigen können."In diesen Turbozeiten, in denen es um 'Gefällt mir'- und 'Daumen hoch'-Zusagen geht, müssen wir zurück zu den einfachen Dingen", sagt Henrik Schwarz. "Wir wollen weg von der Idee, dass eine gnadenlos hastige Produktion zwingend ist. Stattdessen wollen wir uns Zeit nehmen, um Raum zu erschaffen, Ideen reifen zu lassen und unser Sinnen auf subtilere Sounds zu fokussieren."

Quelle: MusikWoche

