Jury für Krach + Getöse steht

Vom 15. März bis zum 20. April 2017 können sich Musiker aus Hamburg und Umgebung für die neunte Ausgabe des Musikerpreises Krach + Getöse bewerben. Die Jury besteht diesmal aus Derya Yildrim, Farhot, H.P. Baxxter, Kat Frankie, Michelle Leonard , Nils Wülker und Schnipo Schranke.Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury seien Originalität, Authentizität und musikalisches Talent, musikwirtschaftliche Aspekte seien zweitrangig, heißt es aus der Hansestadt.Die siebenköpfige Jury zeichnet insgesamt fünf Preisträger aus, die neben einem Geldpreis in Höhe von je 1200 Euro mit Preisen wie Festivalslots, Instrumenten oder Plakatierungsaktionen rechnen können. So können die Preisträger etwa Auftritte bei c/o pop, beim Dockville und Reeperbahn Festival gewinnen. RockCity Hamburg und die Haspa Musik Stiftung organisieren den Preis seit seiner Gründung im Jahr 2009. Gewinnerbands wie Fuck Art Let's Dance! oder Pool spielten seitdem in Frankreich, Schottland, Dänemark und bei South By Southwest (SXSW) in Austin. Sarah & Julian tourten als Vorgruppe für Tocotronic und traten 2016 bei Eurosonic Noorderslag auf. Finna standen vor Frittenbude und Tubbe auf der Bühne. Kid Decker tourt mittlerweile mit den Mighty Oaks und Tonbandgerät ziehen nach einer Tournee durch die USA als Support von Andreas Bourani durch die Hallen Deutschlands.

