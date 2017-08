Junge Zillertaler spielten JUZIopenair in Tirol

Großansicht Feierten wieder mit den Fans: die Jungen Zillertaler (Bild: G Media) Feierten wieder mit den Fans: die Jungen Zillertaler (Bild: G Media)

Erstmals als Sony-Music -Künstler luden die Jungen Zillertaler am 19. August 2017 zu ihrem traditionellen JUZIopenair nach Strass in Tirol ein. Als Gäste mit dabei waren unter anderem Gina, das Nockalm Quintett G.G. Anderson , Oeschs die Dritten, Michelle Ryser, Zillertal Wind, Gina und die Zellberg Buam.Das Festival, das wieder "tausende Besucher" anlockte, wie es aus Strass heißt, bildete am Samstag den Höhepunkt eines viertägigen Aktionsprogramms für die Fans. Dazu gehörten ein Begrüßungsabend, ein Fan-Aktiv-Tag mit einer Wanderung am Achensee und ein abschließender Frühschoppen am Sonntag.Bereits am 28. Juli ist "Halleluja" erschienen, das erste Album der Formation für Sony Music. Es erreichte in den österreichischen Charts Rang drei. Zuvor standen die Jungen Zillertaler beim Universal-Music-Label Electrola unter Vertrag.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen