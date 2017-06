Juke unterstützt ab sofort UltraViolet-Standard

Großansicht UltraViolet ermöglicht Nutzern, lizenzierte Videoinhalte auf Smartphone, Tablet, Notebook oder Smart-TV zu übertragen (Bild: Media-Saturn) UltraViolet ermöglicht Nutzern, lizenzierte Videoinhalte auf Smartphone, Tablet, Notebook oder Smart-TV zu übertragen (Bild: Media-Saturn)

Auf Juke, der digitalen Entertainment-Plattform von Media Markt und Saturn, ist seit 29. Juli der cloudbasierte Standrad UltraViolet integriert. Wer also einen Film auf DVD oder Blu-ray mit UltraViolet-Logo kauft, erhält ab sofort die kostenlose digitale Kopie dazu. Für die Nutzung muss der Code, der sich in der jeweiligen Film-Box befindet, auf Juke freigeschaltet werden. Für die Freischaltung werden ein Juke- und ein UltraViolet-Account benötigt, die beide kostenlos unter www.juke.com erstellt werden können.Nach Eingabe des UV-Codes bei Juke ist der Film umgehend aktiviert. Juke zufolge werden Nutzer dabei Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet. In der kostenlosen Juke Filme App für iOS und Android) und im Browsermodus können UV-Codes ebenso freigeschaltet werden wie in der Anwendung für Smart-TVs. Die erworbenen UltraViolet-Produkte stehen dann unter "Meine Filmen und Serien" überall, mobil oder stationär, zur Nutzung bereit.UltraViolet ermöglicht Nutzern, lizenzierte Videoinhalte auf Smartphone, Tablet, Notebook oder Smart-TV zu übertragen, zu streamen und/oder nach dem Download auch offline zu nutzen. Käufer finden das UltraViolet-Logo auf zahlreichen DVDs und Blu-rays der großen Hollywood-Studios. Dazu zählen derzeit u.a. Sony Pictures, Universal und Warner. Inhalte auf DVD sind in SD-Qualität, Inhalte einer Blu-ray in HD-Qualität verfügbar.Dass Media-Saturn das UltraViolet-Konzept aufgreifen würde, war seit der IFA 2016 bekannt. Dort hatte Geschäftsführer Wolfgang Kirsch bereits angekündigt, dass man den gesamten Prozess vom physischen Kauf bis zur Aktivierung und auch digitalen Nutzung von Filmen aus einer Hand anbieten wolle.Laut Juke können Kunden über das UltraViolet-Angebot hinaus aus 22.400 Filmen und Serien wählen und diese digital kaufen oder leihen.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen