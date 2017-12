Juke stellt Filmvertrieb ein

Die Entertainmentplattform Juke teilte ihren Kunden am 6. Dezember mit, dass sie ab sofort Filme und Serien aus dem Sortiment nimmt. Zur Begründung erklärt Juke seinen Kunden, dass man sich in Zukunft "voll und ganz" dem Segment Musikstreaming widmen wolle. Dieser Bereich werde weiter ausgebaut. Daher werde der Verkauf und Verleih von Filmen und Serien eingestellt. Zur Abwicklung heißt es weiter wörtlich: "Nach dem 31.12.2017 sind deine gekauften Titel aus dem Bereich 'Filme & Serien' auf juke.com bzw. in der Juke Filme-App nicht mehr verfügbar. Der Download deiner gekauften Filme und Serien ist leider nicht möglich. Du erhältst daher den vollen Kaufpreis von uns zurückerstattet."Das gemeinsame Entertainment-Portal von Media Markt und Saturn hatte erst im Juni dieses Jahres den cloudbasierten Standard UltraViolet integriert. Kunden, die eine DVD oder Blu-ray mit UltraViolet-Code erworben hatten, konnten ihn auf Juke freischalten. Juke zufolge bestand das Bewegtbild-Sortiment zuletzt aus etwa 22.000 Filmen und Serien.Im August 2015 waren die kompletten Downloadangebote von Media Markt und Saturn auf der seinerzeit bereits bestehenden Musikstreamingplattform Juke zusammengeführt worden.

Quelle: VideoMarkt

