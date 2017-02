Juicy Beats bleibt zweitägiges Festival

Großansicht Geht wieder im Westfalenpark über die Bühne: das Juicy Beats Festival (Bild: H&H Photographics) Geht wieder im Westfalenpark über die Bühne: das Juicy Beats Festival (Bild: H&H Photographics)

Die Veranstalter des Dortmunder Juicy Beats Festivals, das am 28. und 29. Juli 2017 im Dortmunder Westfalenpark über die Bühne geht, halten an dem zweitägigen Konzept fest, das ursprünglich nur zum 20-jährigen Festivaljubiläum 2014 geplant war.Der Festival-Freitag bietet dabei von 14 Uhr bis 22 Uhr ein Live- und DJ-Programm auf drei Open-Air-Bühnen, bevor am Samstag der ganze Park bespielt wird. Die Besucherzahl für den Freitag bleibt auf 18.000 Menschen begrenzt. Am Festival-Samstag dürfen dann erneut bis zu 32.000 Fans von 12 Uhr mittags bis 4 Uhr auf das weitläufige Gelände.Zuwachs bekommt das Festival im sogenannten Floor-Programm: Erstmals präsentiert das Booking-Kollektiv Polytope einen eigenen Floor. Das Label steht für eingängigen Electro-Pop und vertritt mehrere international erfolgreiche House-Acts, darunter auch der Berliner Alle Farben. Beim Juicy Beats ist Polytope mit dem Schweizer DJ und Produzenten Nicolas Haelg, dem Duo Younotus und der DJ und Produzentin Pretty Pink vertreten.Auch das Line-up für das Festival wächst. 25 weitere Künstler haben zugesagt. Unter anderem spielen Frittenbude, Pat Thomas und Goldroger im Westfalenpark.Frisch bestätigt sind außerdem das Folk-Trio Mighty Oaks, der Rapper Megaloh, die HipHop Formation KMN Gang und das Rap-Trio Dat Adam. Insgesamt treten bei der 22. Ausgabe des Festivals rund 200 Bands und DJs auf, wie es aus Dortmund heißt. Kürzlich hatte die Veranstalter bereits Cro, Trailerpark, Bilderbuch, SDP und Alle Farben sowie Bonez Mc & RAF Camora als Headliner bekannt gegeben.Veranstaltet wird Juicy Beats vom Verein UPop in Kooperation mit Popmodern und dem Jugendamt der Stadt Dortmund. "Mit jährlich 50.000 Besuchern ist das Juicy Beats Festival mittlerweile zu einem bundesweiten Aushängeschild für die Stadt Dortmund geworden", teilen die Veranstalter mit. "In der engen Zusammenarbeit mit vielen lokalen Clubs, Partymachern und Kulturakteuren spiegelt sich auch ein großer Teil der vielfältigen und äußerst lebendigen Musik- und Kulturszene der Region."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen